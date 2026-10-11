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Главная / Технологии /

Какие сервисы работают с перебоями после атаки на дата-центр во Владимире

Сбои наблюдаются не только в приложениях «Яндекса»
Максим Цуланов
Александр Рюмин / ИТАР-ТАСС
Александр Рюмин / ИТАР-ТАСС

11 октября дата-центр российского «Яндекса» подвергся атаке украинских дронов во Владимире. Пострадавших нет, но сама инфраструктура объекта была повреждена, корпорация объявила об полной остановке работы серверной. Объект «Яндекса» во Владимире стал третьим за последнюю неделю, подвергшимся атаке БПЛА. Как и в прошлых случаях, ряд российских сервисов столкнулись со сбоями в работе. «Ведомости» собрали главное, что известно о состоянии Рунета на полдень 11 октября.

Сбои у «Яндекса»

Пользователи, согласно данным «Сбой.РФ» и Detector404, сообщают о проблемах в работе сервисов самого «Яндекса». Проблемы с доступом на 12:30 мск наблюдались у приложений и сайтов:

  • «Яндекс»,

  • «Яндекс Go»,

  • «Яндекс Еда»,

  • «Яндекс Пэй»,

  • «Яндекс Музыка»,

  • «Дом с Алисой»,

  • «Кинопоиск»,

  • Delivery Club.

Наибольшее число жалоб отмечены в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Свердловской, Новосибирской, Самарской областях, Краснодарском крае.

Еда и фитнес

Что известно о последствиях атак по третьему дата-центру «Яндекса»

Общество

Помимо проблем с работой сервисов для доставки еды от «Яндекса» сбои наблюдаются у приложений «Пятерочки», «Магнита», «Вкусно и точка», «Додо пиццы», «Ленты». Сеть фитнес-клубов DDX Fitness также столкнулась с проблемами в работе онлайн-сервисов.

Маркетплейсы и недвижимость

Замечены неполадки у торговых площадок и сервисов по аренде недвижимости. По данным «Сбой.РФ», пользователи жалуются на проблему с доступом к Wildberries, «Циану», «Суточно.ру», «Дом.ру», «Авто.ру».

Кроме того, сбои наблюдаются у маркетплейса цветов и подарков Flowwow. Как рассказали «Ведомостям» в компании, это влияет как на оформление новых заказов, так и на запланированные доставки. Flowwow переносит системы на резервные мощности, но точные сроки восстановления работы пока неизвестны.

Атаки на дата-центры за неделю

Прошлые удары со стороны Украины по дата-центрам «Яндекса» были совершены 8 и 9 октября. Первая атака произошла на объект в Сасово Рязанской области, вторая – на объект в Калуге. Тогда российские сервисы также столкнулись со сбоями в работе. Проблемы отмечались и у сайтов российских СМИ.

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