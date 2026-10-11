Какие сервисы работают с перебоями после атаки на дата-центр во Владимире

11 октября дата-центр российского «Яндекса» подвергся атаке украинских дронов во Владимире. Пострадавших нет, но сама инфраструктура объекта была повреждена, корпорация объявила об полной остановке работы серверной. Объект «Яндекса» во Владимире стал третьим за последнюю неделю, подвергшимся атаке БПЛА. Как и в прошлых случаях, ряд российских сервисов столкнулись со сбоями в работе. «Ведомости» собрали главное, что известно о состоянии Рунета на полдень 11 октября.