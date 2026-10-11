Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,542-0,18%IMOEX2 435,38+0,68%RTSI914,77+0,68%RGBI111,33+0,17%RGBITR767,19+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Что известно о последствиях атак по третьему дата-центру «Яндекса»

В работе российского сегмента интернета произошел массовый сбой
Дарья Снегова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В ночь на 11 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире. Yandex Cloud официально подтвердил: инфраструктура объекта повреждена, работа полностью остановлена, пострадавших нет. Это уже третий дата-центр «Яндекса», пострадавший за последние несколько дней.

Прямые последствия: массовый сбой в работе российского сегмента интернета

Согласно мониторингу Yandex Cloud, зона доступности ru-central1-a физически расположена именно в этом дата-центре во Владимире и оказалась полностью недоступна. Платформа переведена в аварийный режим, компания рекомендует клиентам «использовать любые альтернативные планы аварийного восстановления».

Пользователи пожаловались на работу сервисов «Яндекс», следует из данных Downdetector. Сбои зафиксированы в сервисах «Яндекс Пэй», «Яндекс Go», «Яндекс Еда» и «Дом с Алисой».

Пожар и эвакуация в пригороде Владимира

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, возник пожар. Из ближайших домов проводилась эвакуация. Отключились две подстанции, снабжающие электроэнергией 5000 жителей. Жилые дома не пострадали, информации о пострадавших не поступало. Позже Авдеев сообщил, что электроснабжение восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение – на 100%.

Другие удары по инфраструктуре «Яндекса»

До владимирского удара дата-центры «Яндекса» уже подвергались атакам: 8 октября пострадал объект в Сасово Рязанской области (там начался пожар, работа была остановлена), 9 октября – дата-центр в Калуге (несколько модулей полностью выведены из строя). В компании отмечали, что не могут подтвердить возможность полного восстановления поврежденного оборудования. Неповрежденными, по данным СМИ, остаются дата-центры в Мытищах и Ивантеевке.

Другие инциденты за ночь

Помимо Владимира фрагменты беспилотников упали на территории аэропорта Сочи – в одном из административных зданий возник пожар, который быстро потушили. Пострадавших нет. В Ростовской области за ночь силами ПВО уничтожено около 50 беспилотников.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь