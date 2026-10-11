Что известно о последствиях атак по третьему дата-центру «Яндекса»В работе российского сегмента интернета произошел массовый сбой
В ночь на 11 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире. Yandex Cloud официально подтвердил: инфраструктура объекта повреждена, работа полностью остановлена, пострадавших нет. Это уже третий дата-центр «Яндекса», пострадавший за последние несколько дней.
Прямые последствия: массовый сбой в работе российского сегмента интернета
Согласно мониторингу Yandex Cloud, зона доступности ru-central1-a физически расположена именно в этом дата-центре во Владимире и оказалась полностью недоступна. Платформа переведена в аварийный режим, компания рекомендует клиентам «использовать любые альтернативные планы аварийного восстановления».
Пользователи пожаловались на работу сервисов «Яндекс», следует из данных Downdetector. Сбои зафиксированы в сервисах «Яндекс Пэй», «Яндекс Go», «Яндекс Еда» и «Дом с Алисой».
Пожар и эвакуация в пригороде Владимира
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, возник пожар. Из ближайших домов проводилась эвакуация. Отключились две подстанции, снабжающие электроэнергией 5000 жителей. Жилые дома не пострадали, информации о пострадавших не поступало. Позже Авдеев сообщил, что электроснабжение восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение – на 100%.
Другие удары по инфраструктуре «Яндекса»
До владимирского удара дата-центры «Яндекса» уже подвергались атакам: 8 октября пострадал объект в Сасово Рязанской области (там начался пожар, работа была остановлена), 9 октября – дата-центр в Калуге (несколько модулей полностью выведены из строя). В компании отмечали, что не могут подтвердить возможность полного восстановления поврежденного оборудования. Неповрежденными, по данным СМИ, остаются дата-центры в Мытищах и Ивантеевке.
Другие инциденты за ночь
Помимо Владимира фрагменты беспилотников упали на территории аэропорта Сочи – в одном из административных зданий возник пожар, который быстро потушили. Пострадавших нет. В Ростовской области за ночь силами ПВО уничтожено около 50 беспилотников.