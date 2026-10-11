Что известно о последствиях атак по третьему дата-центру «Яндекса»

До владимирского удара дата-центры «Яндекса» уже подвергались атакам: 8 октября пострадал объект в Сасово Рязанской области (там начался пожар, работа была остановлена), 9 октября – дата-центр в Калуге (несколько модулей полностью выведены из строя). В компании отмечали, что не могут подтвердить возможность полного восстановления поврежденного оборудования. Неповрежденными, по данным СМИ, остаются дата-центры в Мытищах и Ивантеевке.