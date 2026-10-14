Blackrock за III квартал привлекла $205 млрд клиентских средств
Чистый приток средств в фонды американской инвестиционной компания Blackrock за III квартал составил $205,5 млрд. Чистая прибыль выросла на 25,8% год к году – до $1,66 млрд, или $10,57 на акцию, сообщается в отчете компании
Прибыль без учета разовых факторов повысилась на 37,9% – до $15,93 на бумагу. Выручка увеличилась до $7,75 млрд с $6,51 млрд годом ранее – на 19%. Объем активов под управлением компании вырос на 15% – до $15,49 трлн.
Рост был обусловлен сочетанием притока новых средств в размере $134,5 млрд в флагманские ETF-фонды iShares и повышением оценки ее инвестиций на устойчивом фондовом рынке.
«Фундаментальные показатели рынка сильны и хорошо поддерживаются, а рост маржи и прибыли обусловлен развитием новых технологий», – говорится в комментарии к отчету от генерального директора Ларри Финка.
После публикации отчета акции BlackRock подорожали на 5% на предварительных торгах.
Reuters пишет, что убедительные результаты помогут снизить давление на акции Blackrock, которые в этом году показали худшие результаты по сравнению с рынком в целом из-за опасений осторожных инвесторов. Несмотря на сохраняющуюся стабильность рынков, сочетание резкого роста доходности облигаций и ожиданий, что недавнее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США знаменует ужесточения денежно-кредитной политики, ставит под сомнение возможность устойчивого роста.