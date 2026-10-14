Blackrock за III квартал привлекла $205 млрд клиентских средств

Reuters пишет, что убедительные результаты помогут снизить давление на акции Blackrock, которые в этом году показали худшие результаты по сравнению с рынком в целом из-за опасений осторожных инвесторов. Несмотря на сохраняющуюся стабильность рынков, сочетание резкого роста доходности облигаций и ожиданий, что недавнее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США знаменует ужесточения денежно-кредитной политики, ставит под сомнение возможность устойчивого роста.