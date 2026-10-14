Решение продлить мораторий на выплату дивидендов «Россетями» пока не принято
Решение о продлении моратория на выплату «Россетями» дивидендов пока не принято, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах РЭН-2026.
Он рассказал, что решение о выплатах по итогам 2027 г. может быть принято до 2028 г. Для этого, по его словам, время есть.
«Минфин традиционно бюджет балансирует с учетом поступления дивидендов. Ну а дальше будет решаться в зависимости от состояния», – заявил чиновник (цитата по «Интерфакс»).
В июне 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть отказ от выплаты «Россетями» дивидендов по итогам 2022–2026 гг. для финансирования инвестпрограммы. Согласно поручению, сделать это необходимо для поддержания в 2023–2027 гг. стабильного финансово-экономического состояния компании.