Российский рынок акций продолжает рост
По состоянию на 12:00 мск 14 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,70% и составил 2435,69. Индекс РТС вырос на 0,70% и составил 914,89.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Сегежа» – 0,75 руб. (+4,07%)
«Софтлайн» – 51,34 руб. (+2,27%)
ВИ.ру – 83,32 руб. (+2,18%)
«Сургутнефтегаз» АО – 16,91 руб. (+2,14%)
«Соллерс» – 389,50 руб. (+1,83%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Газпром нефть» – 595,60 руб. (-1,48%)
«Глоракс» – 38,26 руб. (-1,31%)
«Евротранс» – 23,25 руб. (-1,27%)
«Ренессанс страхование» – 72,40 руб. (-1,25%)
«Группа Астра» – 222,10 руб. (-0,96%)
Общий объем торгов составил 47,28 млрд руб.