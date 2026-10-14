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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций продолжает рост

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 14 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,70% и составил 2435,69. Индекс РТС вырос на 0,70% и составил 914,89.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 47,28 млрд руб.

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