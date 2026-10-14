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Доходы расширенного портфеля ВЭБа за девять месяцев составили 332 млрд рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Доходы расширенного портфеля ВЭБа за девять месяцев составили свыше 332 млрд руб., по портфелю государственных ценных бумаг показатель достиг 5,88 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Поступления по портфелям по итогам трех кварталов были обеспечены в основном за счет купонных и процентных платежей. Доходность по расширенному портфелю достигла 16,56% в годовом выражении и 14,97% годовых по портфелю госбумаг.

«Три квартала 2026 г. оказались довольно позитивными с точки зрения доходности, для порядка 36 млн будущих пенсионеров она более чем вдвое превысила показатели инфляции», – отметил управляющий директор блока «Накопления. Инвестиции в развитие» ВЭБа Александр Попов.

Группа ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2026 г. получила чистую прибыль в размере 32,4 млрд руб. Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки составила 113,3 млрд руб. против 111,5 млрд руб. годом раньше. Чистый процентный доход вырос с 77 млрд до 104,3 млрд руб. за счет увеличения кредитного портфеля и опережающего роста процентных доходов над стоимостью фондирования. Чистый комиссионный доход увеличился на 1,3 млрд руб. – до 17,7 млрд руб.

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко отметил, что включение АО «ГТЛК» в группу в первом полугодии позволило суммарному объему бизнеса группы институтов развития практически достичь 12 трлн руб. По его словам, показатели отчетности свидетельствуют о стабильности и финансовой устойчивости группы.

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