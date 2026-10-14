Итоги торгов на Мосбирже 14 октября

Итоги торгов на Мосбирже 14 октябряРиск-аппетит инвесторов поддержали оптимизм в геополитике и высокие цены на нефть
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 14 октября, вырос на 0,11% до 2421,45 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 0,01% и составил 908,65 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Аэрофлота» (+1,38%), «Новатэка» (+1,21%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+1,15%), а также бумаги «Фосагро» (+0,79%) и банка «Санкт-Петербург» (+0,76%). В аутсайдерах оказались привилегированные акции «Транснефти» (-2,29%), бумаги «Русагро» (-2,15%), «Норникеля» (-2,11%), «Алросы» (-1,84%) и ВТБ (-1,53%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,96% (-12 коп.) до 12,44 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 83,95 руб. (+8 коп.). Официальный курс евро составил 93,92 руб. (+15 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,16% до $105,62/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,75% до $94,84/барр.
На рынке акций 14 октября продолжали доминировать покупатели, индекс Мосбиржи на пике подступал к 2450 пунктам, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Риск-аппетит поддерживали энтузиазм, вызванный сделкой РФ и США по дизелю, и высокие цены на нефть. В то же время рубль окреп к вечеру, а почти все драгметаллы ушли в минус на фоне укрепления доллара к другим валютам после выхода инфляционной статистики США, добавляет он. Кроме того, произошли новые атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях.
Мировые площадки 14 октября преимущественно были в красной зоне, говорит эксперт. В Китае вышли сильные данные по торговому балансу, но статистика по потребительской инфляции оказалась ниже ожиданий, что отражает вялость внутреннего спроса. К тому же в мире усиливаются страхи по поводу перспектив ИИ-компаний. В США опубликовали индекс потребительских цен: в сентябре он разогнался выше прогноза аналитиков – до 3,7%. Не все крупнейшие американские банки добрались до прогноза по прибыли в III квартале 2026 г. В результате у Федеральной резервной службы стало больше причин для еще одного повышения ставки 27–28 октября, считает Смирнов.
15 октября картину рынка США дополнит индекс цен производителей (PPI) за сентябрь. На российском рынке «Займер» и «Хэндерсон» представят операционные результаты за III квартал, совет директоров «Циана» обсудит дивиденды за девять месяцев текущего года, а акции ПИК будут последний день торговаться на Мосбирже в стакане T+1 (таблица, расчеты по сделкам в которой происходят на следующий рабочий день после покупки). Также инвесторы 15 октября могут отреагировать на отчет Росстата по инфляции, который может закрепить ожидания монетарной паузы в октябре, продолжает эксперт.
Небольшой рост доллара (индекс DXY поднялся до 102,7 пункта) 14 октября может быть связан с резким повышением американской валюты на мировом рынке, считает Смирнов. Рублевым активам поддержку оказал позитив в геополитике – инвесторы отыгрывают «дизельную сделку».
Котировки нефти марки Brent 14 октября закреплялись выше $105/барр., реагируя на рост градуса напряженности на Ближнем Востоке, продолжает Смирнов. Вскоре рынок может почувствовать приток валюты со стороны экспортеров, которые начнут подготовку к периоду налогов, в том числе к выплате квартального налога на дополнительные доходы, заключает он.