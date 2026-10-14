Итоги торгов на Мосбирже 14 октября

Мировые площадки 14 октября преимущественно были в красной зоне, говорит эксперт. В Китае вышли сильные данные по торговому балансу, но статистика по потребительской инфляции оказалась ниже ожиданий, что отражает вялость внутреннего спроса. К тому же в мире усиливаются страхи по поводу перспектив ИИ-компаний. В США опубликовали индекс потребительских цен: в сентябре он разогнался выше прогноза аналитиков – до 3,7%. Не все крупнейшие американские банки добрались до прогноза по прибыли в III квартале 2026 г. В результате у Федеральной резервной службы стало больше причин для еще одного повышения ставки 27–28 октября, считает Смирнов.