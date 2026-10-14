Утренний звон по рынку акций 14 октября

Для Альфа-банка это не просто портфельная инвестиция, а вход в капитал перспективного актива на стадии pre-IPO, отмечают эксперты. Банк прямо заявил, что видит сделку как начало долгосрочного финансового партнерства и планирует способствовать раскрытию потенциала компании в преддверии ее возможного выхода на биржу. Ориентир по доходности – 20–25% годовых с горизонтом выхода через 2-4 года.