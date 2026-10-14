Утренний звон по рынку акций 14 октября

Утренний звон по рынку акций 14 октябряИндекс Мосбиржи нацелился на отметку 2500
Утренняя сессия на российском рынке акций открылась ростом, подтверждая сохранение восходящего импульса. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,64% и составил 2 434,38. Индекс РТС вырос на 0,64% и составил 914,40.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2400-2450 пунктов с попытками закрепиться выше психологически важной отметки 2400.
Геополитика продолжает поддерживать рынок
Рынок акций завершил торги вторника уверенным ростом, обновив максимумы с конца июня. Индекс Мосбиржи прибавил 1,04%, закрывшись на отметке 2418,82 пункта, а индекс РТС вырос на 1,10% до 908,55 пункта.
На стороне позитива вновь выступила геополитика. Поддержку рынку оказали неподтвержденные официально сообщения западных СМИ о подготовке мирного соглашения по Украине, включая обсуждение прекращения боевых действий по текущей линии фронта и потенциальную отмену антироссийских санкций. Инвесторы восприняли эти сигналы как позитивные для перспектив дипломатического урегулирования конфликта.
Впрочем, более сильный рост сдерживали заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об отсутствии конкретных договоренностей о трехсторонней встрече России, США и Украины.
Цены на нефть снижались в течение дня: декабрьский фьючерс на Brent опустился ниже $105,5 за баррель на фоне надежд на смягчение глобального дефицита дизельного топлива благодаря российским поставкам.
Среди лидеров роста были
АФК «Система» – 7,83 руб. (+6,42%),
«Северсталь» – 725,20 руб. (+6,13%),
ГК «Самолет» – 250,2 руб. (+4,95%),
ММК – 23,13 руб. (+4,9%),
Ozon – 3452 руб. (+4.31%).
В аутсайдерах оказались пострадавшие от дивидендных гэпов «Газпром нефть» – 603,60 руб. (-4,79%), а также обыкновенные и привилегированные бумаги «Татнефти» – 659,30 руб. (-2,62%) и 634,80 руб. (-1,93%).
Альфа-банк вошел в медицину
Альфа-банк приобрел 4,85% в сети клиник «Медси» у АФК «Система». Сумма сделки официально не раскрывается, а оценки аналитиков находятся в достаточно широком диапазоне 3,5-5,5 млрд руб. за пакет 4,85%. Это подразумевает оценку всей компании «Медси» в 85-114 млрд руб.
Для Альфа-банка это не просто портфельная инвестиция, а вход в капитал перспективного актива на стадии pre-IPO, отмечают эксперты. Банк прямо заявил, что видит сделку как начало долгосрочного финансового партнерства и планирует способствовать раскрытию потенциала компании в преддверии ее возможного выхода на биржу. Ориентир по доходности – 20–25% годовых с горизонтом выхода через 2-4 года.
Для АФК «Система» продажа миноритарного пакета решает две ключевые задачи:
привлечение крупного институционального инвестора по определенной цене создает ориентир для будущего IPO «Медси».
привлечение якорных инвесторов. Сделка проводится не для монетизации доли в «Медси», а для подтверждения оценки бизнеса и формирования истории перед будущим публичным размещением». При этом «Система» сохраняет контроль на «Медси» с долей 90,64%.
Реакция рынка была немедленной: акции АФК «Система» на Мосбирже подорожали на 5% до 7,74 руб. на новостях о продаже пакета.
Как отмечают аналитики, сделка – это позитивный катализатор для акций АФК «Система», который снижает дисконт к стоимости активов и повышает вероятность успешного IPO «Медси» в 2026-2027 годах. Однако основной драйвер для акций – не сама продажа 4,85%, а подтверждение оценки и приближение публичного размещения ключевого медицинского актива.
Что день грядущий нам готовит
Соглашение о поставках российского дизельного топлива в США продолжит поддерживать оптимизм на бирже, полагают многие аналитики. Brent утром торгуется выше $106 за баррель на фоне атак на международный аэропорт Эр-Рияда и танкеры вблизи Ормузского пролива, что усиливает опасения за безопасность поставок.
Технически индекс вышел к 200-дневной скользящей средней, ниже которой находился последние полгода. Пробой этой преграды открывает дорогу к 2480-2500 пунктам, далее – к 2550 пунктам.
Сегодня Росстат опубликует недельные данные по инфляции. Эксперты ожидают, что темпы роста цен останутся выше прогнозов ЦБ, что снижает шансы на снижение ставки 23 октября.
Рынок балансирует между мощным геополитическим импульсом от «дизельной сделки» и техническим сопротивлением на подходе к 200-дневной скользящей средней, говорят аналитики. Позитив от дорогой нефти выступает на стороне «быков», но дивидендные гэпы и ускорение инфляции сдерживают более активный рост.