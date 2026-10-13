Альфа-банк стал акционером «Медси»Сумма сделки могла составить 5,4–5,5 млрд рублей при оценке компании в 112–114 млрд рублей
Альфа-банк приобрел у АФК «Системы» Владимира Евтушенкова 4,85% акций группы компаний «Медси», говорится в поступившем «Ведомостям» пресс-релизе банка. Сумму сделки стороны не раскрывают. «Система» сохраняет контроль над «Медси» с долей 90,64%. У кого еще 4,5%, представитель АФК «Системы» не раскрыл.
Приобретение доли в компании соответствует стратегии Альфа-банка по формированию портфеля перспективных инвестиций, говорится в пресс-релизе. Банк планирует развивать это направление, преимущественно приобретая миноритарные доли в растущих компаниях.
«Альфа» рассматривает сделку как начало долгосрочного финансового партнерства, отметил первый заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса банка Владимир Воейков, чьи слова приводятся в пресс-релизе. Привлечение крупного инвестора в капитал является частью акционерной стратегии по подготовке и выведению «Медси» на биржу, говорит представитель АФК «Системы».
IPO «Медси» обсуждается с 2014 г. В середине апреля 2026 г. Евтушенков говорил, что группа планирует вывести «Медси» на биржу в течение года. На ПМЭФе Евтушенков уточнил ТАСС, что компания может выйти на биржу осенью 2026 г., если для этого будут благоприятные условия. Также он не исключил, что размещение может быть весной 2027 г.
В рамках pre-IPO долю в группе компаний «Медси» приобретет консорциум из трех инвесторов, говорил «РБК инвестициям» на полях ПМЭФа бывший президент корпорации Тагир Ситдеков. По его словам, инвесторы получат значительную миноритарную долю в «Медси». После завершения сделок АФК «Система» приступит к подготовке компаний к выходу на биржу, рассказывал Ситдеков. Следующим этапом станет взаимодействие с инвесторами и ожидание подходящего рыночного момента для размещения.
По словам собеседника «Ведомостей», близкого к сделке, в раунде pre-IPO «Медси» вместе с «Альфой» принимал участие один из фондов «Сколково». Общий объем сделки, по его словам, составил около 10 млрд руб. Она проводилась не для монетизации доли, а для привлечения якорных инвесторов, подтверждения оценки бизнеса и формирования истории перед будущим публичным размещением. «Ведомости» направили запрос в фонд «Сколково».
Помимо Альфа-банка активный интерес к инвестиции сохраняется у нескольких крупных институциональных групп и фондов, которые могут доинвестировать в том числе в рамках текущего раунда pre-IPO либо уже на этапе непосредственно публичного размещения в среднесрочной перспективе, уточнил представитель АФК «Система».
По ходу сделки «Медси» оценивалась примерно в восемь годовых показателей EBITDA, знает близкий к сделке собеседник «Ведомостей». По итогам 12 месяцев, завершившихся 1 июля 2026 г., показатель составил 14,2 млрд руб. При мультипликаторе чуть менее 8x EBITDA стоимость бизнеса можно оценить в 112–114 млрд руб., а цену сделки, соответственно, в 5,4–5,5 млрд руб. Чистый долг компании в то же время составлял около 2,4 млрд руб. и существенного влияния на оценку не оказал, уточнил собеседник. Таким образом, стоимость 100% акционерного капитала «Медси» можно оценить в 109,6–111,6 млрд руб.
Начальник отдела инвестиционного консультирования «Велес капитала» Дмитрий Сергеев оценил сделку в 3,3–3,5 млрд руб. А аналитик «Финама» Леонид Делицын предположил, что цена сделки могла достигать 6 млрд руб.
Сделка не повлияет на перспективы IPO «Медси», считает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Тимур Хайруллин. Его ценовые условия скорее будут зависеть от общерыночной ситуации и динамики финансовых и операционных показателей «Медси». При этом ситуация на рынке пока не позволяет рассчитывать на проведение IPO по достойной цене, отмечает Сергеев. В 2026 г. прошло только два IPO – B2B-РТС и «Инкаб холдинга». B2B-РТС по итогам размещения привлекла 2,43 млрд руб. при оценке около 21 млрд руб., а «Инкаб холдинг» – 2,04 млрд руб. при оценке примерно 10 млрд руб. Цена размещения B2B-РТС составила 118 руб., с тех пор стоимость акций выросла на 4,9%. Цена размещения «Инкаб холдинга» составила 100 руб., к текущему моменту она упала на 33,8%.
«Медси» – одна из крупнейших частных сетей многопрофильных клиник в России, входит в портфель АФК «Система». Компания оказывает амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, развивает диагностические центры, стоматологию, телемедицину и другие медицинские сервисы. По итогам первого полугодия 2026 г. сеть насчитывала 143 клиники.
В первом полугодии 2026 г. выручка «Медси» по МСФО выросла на 14% год к году до 34,5 млрд руб., чистая прибыль – на 14,3% до 3,1 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 15,6% до 7,4 млрд руб.
В первом полугодии 2026 г. «Медси» приобрела 80% нижегородской сети «Александрия», включающей пять клиник, и открыла первый международный медицинский центр в Таджикистане.
В 2026–2027 гг. компания планирует сформировать новые региональные медицинские хабы в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.