Альфа-банк стал акционером «Медси»

Сделка не повлияет на перспективы IPO «Медси», считает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Тимур Хайруллин. Его ценовые условия скорее будут зависеть от общерыночной ситуации и динамики финансовых и операционных показателей «Медси». При этом ситуация на рынке пока не позволяет рассчитывать на проведение IPO по достойной цене, отмечает Сергеев. В 2026 г. прошло только два IPO – B2B-РТС и «Инкаб холдинга». B2B-РТС по итогам размещения привлекла 2,43 млрд руб. при оценке около 21 млрд руб., а «Инкаб холдинг» – 2,04 млрд руб. при оценке примерно 10 млрд руб. Цена размещения B2B-РТС составила 118 руб., с тех пор стоимость акций выросла на 4,9%. Цена размещения «Инкаб холдинга» составила 100 руб., к текущему моменту она упала на 33,8%.