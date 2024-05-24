Акции «Совкомфлота подросли на фоне выхода отчета по МСФО
Акции «Совкомфлота» дорожали на 3% до 136,2 руб. Котировки отреагировали ростом на публикацию финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 г.
По состоянию на 11:37 мск стоимость бумаг скорректировалась до 133,1 (+0,65%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3421,18 пункта (-0,65%).
«Совкомфлот» в I квартале заработал $216,019 млн чистой прибыли, что на 10,4% больше по сравнению с IV кварталом 2023 г. Выручка в отчетный период составила $545,8 млн, что 2,3% меньше в квартальном выражении. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента составила $459 млн (4,3% кв/кв).
Показатель EBITDA за I квартал составил $334 млн (0,5% кв/кв).
Компания в сообщении также подтвердила приверженность цели по выплате дивидендов за 2023 г. на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в рублях. Решения о распределении прибыли и размере дивидендов будет принято на общем собрании акционеров.