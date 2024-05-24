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Акции «Совкомфлота подросли на фоне выхода отчета по МСФО

Ведомости

Акции «Совкомфлота» дорожали на 3% до 136,2 руб. Котировки отреагировали ростом на публикацию финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 г.

По состоянию на 11:37 мск стоимость бумаг скорректировалась до 133,1 (+0,65%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3421,18 пункта (-0,65%).

«Совкомфлот» в I квартале заработал $216,019 млн чистой прибыли, что на 10,4% больше по сравнению с IV кварталом 2023 г. Выручка в отчетный период составила $545,8 млн, что 2,3% меньше в квартальном выражении. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента составила $459 млн (4,3% кв/кв).

Показатель EBITDA за I квартал составил $334 млн (0,5% кв/кв).

Компания в сообщении также подтвердила приверженность цели по выплате дивидендов за 2023 г. на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в рублях. Решения о распределении прибыли и размере дивидендов будет принято на общем собрании акционеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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