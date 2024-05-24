Акции «Совкомфлота подросли на фоне выхода отчета по МСФО

Компания в сообщении также подтвердила приверженность цели по выплате дивидендов за 2023 г. на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в рублях. Решения о распределении прибыли и размере дивидендов будет принято на общем собрании акционеров.