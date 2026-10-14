Минфин разместил ОФЗ-ПД на 41,77 млрд рублей

Минфин 13 октября анонсировал еще один аукцион по размещению остатков выпуска 26245. г. Объем удовлетворения заявок ведомство определит исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.