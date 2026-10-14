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Главная / Инвестиции /

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 41,77 млрд рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин России провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26251 с датой погашения 28 августа 2030 г. на 41,77 млрд руб., сообщило ведомство.

Объем спроса составил 110,98 млрд руб. Цена отсечения составила 83,82% от номинала, доходность облигаций составила 15,74%. Дополнительное размещение после аукциона было по средневзвешенной цене аукциона.

В бюджет РФ от размещения было направлено 35,49 млрд руб.

Минфин 13 октября анонсировал еще один аукцион по размещению остатков выпуска 26245. г. Объем удовлетворения заявок ведомство определит исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Последний раз Минфин размещал остатки серии 26251 1 июля на сумму 10,365 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения составила 84,9% от номинальной стоимости, что соответствует доходности 14,96% годовых. 

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