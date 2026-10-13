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Главная / Инвестиции /

Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпусков 26251 и 26245

Наталья Захарова

Минфин России 14 октября проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) доступных остатков двух выпусков – 26251 и 26245. Информация опубликована на сайте министерства.

Долговые бумаги под номером 26251 будут погашены 28 августа 2030 г., а 26245 – 26 сентября 2035 г. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе Минфин будет определять исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В период с 12:00 до 12:30 будет ввод заявок на аукцион по размещению выпуска 26251, в 14:00 будет введена цена отсечения. С 14:30 до 15:00 Минфин соберет заявки на выпуск 26245, а в 16:30 – установит цену отсечения. Заявки могут подаваться через Мосбиржу или СПВБ. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

Торги на рынке облигаций выпуском 26251 начались 27 августа 2025 г. Датой начала размещения выпуска 26245 указано 15 мая 2024 г.

Последний раз Минфин размещал остатки серии 26251 1 июля на сумму 10,365 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения составила 84,9% от номинальной стоимости, что соответствует доходности 14,96% годовых. 

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