Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпусков 26251 и 26245

В период с 12:00 до 12:30 будет ввод заявок на аукцион по размещению выпуска 26251, в 14:00 будет введена цена отсечения. С 14:30 до 15:00 Минфин соберет заявки на выпуск 26245, а в 16:30 – установит цену отсечения. Заявки могут подаваться через Мосбиржу или СПВБ. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.