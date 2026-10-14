Минфин отчитался о размещении выпуска ОФЗ 26245

Ранее Минфин сообщил, что провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26251 с датой погашения 28 августа 2030 г. на 41,77 млрд руб. Объем спроса – 110,98 млрд руб. Цена отсечения – 83,82% от номинала. В бюджет РФ от размещения было направлено 35,49 млрд руб.