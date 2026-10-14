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Главная / Инвестиции /

Минфин отчитался о размещении выпуска ОФЗ 26245

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин РФ провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) с датой погашения 26 сентября 2035 г. на 73,48 млрд руб., сообщило ведомство.

Объем спроса составил 187,26 млрд руб. Цена отсечения была установлена на отметке 80,81% от номинала, доходность чуть превысила 16,77% годовых.

Минфин привел данные без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Он проходил по средневзвешенной цене, которая составляла 80,81% от номинала.

В федеральный бюджет от размещения было направлено 59,57 млрд руб.

Ранее Минфин сообщил, что провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26251 с датой погашения 28 августа 2030 г. на 41,77 млрд руб. Объем спроса – 110,98 млрд руб. Цена отсечения – 83,82% от номинала. В бюджет РФ от размещения было направлено 35,49 млрд руб.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

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