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«Газпром нефть» 16 октября разместит юаневые облигации по ставке 8,3%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «Газпром нефть» 16 октября разместит облигации серии 005P-13R, номинированные в юанях. Об этом сообщила компания в ленте раскрытия корпоративной информации.

Срок обращения выпуска составит 546 дней – год и пять месяцев. Номинальная стоимость одной долговой бумаги – 1000 юаней. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны со ставкой 8,3% годовых. В даты окончания со второго по пятый купонные периоды предусмотрены call-опционы.

Объем размещения пока не раскрывается. Сбор заявок на эмиссию прошел 13 октября.

18 сентября «Газпром нефть» разместила облигации на 52 млрд руб. Тогда компания реализовала по открытой подписке 42 млн облигаций серии 005P-11R и 10 млн облигаций серии 005P-12R. Купоны по бондам определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ плюс надбавка.

Срок обращения серии 005Р-11R составит три года. Надбавка установлена в размере 1,5% годовых, а первоначальный ориентир надбавки находился на уровне не более 160 б. п. Срок обращения облигаций серии 005Р-12R – пять лет. По ним надбавка установлена в размере 1,7% годовых. Первоначальный ориентир был объявлен на уровне не более 180 б. п.

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