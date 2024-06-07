Котировки Globaltruck взлетели на 10,7% на фоне планов по IPO «Монополии»
Котировки Globaltruck поднялись на 10,7% после заявления председателя совета директоров материнской группы «Монополии» Ильи Дмитриева об отказе от делистинга акций перевозчика и планируемомом первичном публичном предложении акций (IPO) головной корпорации. Стоимость бумаг росла до дневного максимума в 415,6 руб.
На закрытии основной сессии торгов цена скорректировалась до 407,7 руб., с предыдущего закрытия она увеличилась на 8,6%. Индекс Мосбиржи за торговый день вырос на 1,28% до 3233,22 пункта, финансовый индекс – на 2,55% до 10 908,96 п. С начала года бенчмарки увеличились на 4,33 и 9,59% соответственно, котировки Globaltruck сократились на 26,7%.
«Монополия» рассматривает возможность проведения IPO в 2025 г., сообщил Дмитриев «Интерфаксу» в кулуарах ПМЭФ – 2024. От идеи о делистинге акций ранее приобретенного Globaltruck компания отказалась, поскольку в акционерном капитале перевозчика долю в 24% занимают миноритарии – пока вывод бумаг компании с торгов технически невозможен, пояснил он. Также публичность Globaltruck сейчас скорее помогает материнской структуре, так как «Монополия» через «дочку» знакомится с публичным рынком и строит планы относительно всего периметра группы, добавил глава коллегиального органа корпорации.
Потенциальный объем IPO «Монополии» и параметры размещения Дмитриев не назвал. Он отметил, что все будет зависеть от условий рынка и степени готовности компании к выходу на биржу. На тему размещения акций группа уже ведет диалог с институциональными инвесторами и банками, также начинается работа с физлицами, уточнил бизнесмен. По мнению Дмитриева, рынку очень интересна платформенная модель бизнеса «Монополии» – таких размещений не было со времен IPO Ozon.
После покупки мажоритарной доли Globaltruck «Монополия» интегрировала перевозчика в свою логистическую цифровую платформу Monopoly.Online. Выручка платформы за 2023 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 41 млрд руб. – на 28,3% выше, чем по итогам 2022 г. Чистая прибыль за год уменьшилась на 66,2% до 10,5 млрд руб., следует из данных системы «СПАРК интерфакс».