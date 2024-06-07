Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Котировки Globaltruck взлетели на 10,7% на фоне планов по IPO «Монополии»

Ведомости

Котировки Globaltruck поднялись на 10,7% после заявления председателя совета директоров материнской группы «Монополии» Ильи Дмитриева об отказе от делистинга акций перевозчика и планируемомом первичном публичном предложении акций (IPO) головной корпорации. Стоимость бумаг росла до дневного максимума в 415,6 руб. 

На закрытии основной сессии торгов цена скорректировалась до 407,7 руб., с предыдущего закрытия она увеличилась на 8,6%. Индекс Мосбиржи за торговый день вырос на 1,28% до 3233,22 пункта, финансовый индекс – на 2,55% до 10 908,96 п. С начала года бенчмарки увеличились на 4,33 и 9,59% соответственно, котировки Globaltruck сократились на 26,7%.

«Монополия» рассматривает возможность проведения IPO в 2025 г., сообщил Дмитриев «Интерфаксу» в кулуарах ПМЭФ – 2024. От идеи о делистинге акций ранее приобретенного Globaltruck компания отказалась, поскольку в акционерном капитале перевозчика долю в 24% занимают миноритарии – пока вывод бумаг компании с торгов технически невозможен, пояснил он. Также публичность Globaltruck сейчас скорее помогает материнской структуре, так как «Монополия» через «дочку» знакомится с публичным рынком и строит планы относительно всего периметра группы, добавил глава коллегиального органа корпорации.

Потенциальный объем IPO «Монополии» и параметры размещения Дмитриев не назвал. Он отметил, что все будет зависеть от условий рынка и степени готовности компании к выходу на биржу. На тему размещения акций группа уже ведет диалог с институциональными инвесторами и банками, также начинается работа с физлицами, уточнил бизнесмен. По мнению Дмитриева, рынку очень интересна платформенная модель бизнеса «Монополии» – таких размещений не было со времен IPO Ozon.

После покупки мажоритарной доли Globaltruck «Монополия» интегрировала перевозчика в свою логистическую цифровую платформу Monopoly.Online. Выручка платформы за 2023 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 41 млрд руб. – на 28,3% выше, чем по итогам 2022 г. Чистая прибыль за год уменьшилась на 66,2% до 10,5 млрд руб., следует из данных системы «СПАРК интерфакс».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных