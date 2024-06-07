Котировки Globaltruck взлетели на 10,7% на фоне планов по IPO «Монополии»

Потенциальный объем IPO «Монополии» и параметры размещения Дмитриев не назвал. Он отметил, что все будет зависеть от условий рынка и степени готовности компании к выходу на биржу. На тему размещения акций группа уже ведет диалог с институциональными инвесторами и банками, также начинается работа с физлицами, уточнил бизнесмен. По мнению Дмитриева, рынку очень интересна платформенная модель бизнеса «Монополии» – таких размещений не было со времен IPO Ozon.