Акционеры Ozon рассмотрят вопрос о перерегистрации компании с Кипра 27 декабря

Холдинговая компания Ozon зарегистрирована на Кипре. В 2020 г. она провела листинг на американской бирже NASDAQ. Тогда же расписки компании появились на Мосбирже, где они торгуются в рублях. В марте 2023 г. руководство NASDAQ уведомило Ozon о готовящемся делистинге ее американских депозитарных акций (ADS). Компания подала две апелляции, но решение о делистинге было оставлено в силе. 20 октября в Ozon сообщили, что уведомили NASDAQ о намерении добровольно исключить свои американские депозитарные акции из списка Nasdaq Global Select Market и снять их с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).