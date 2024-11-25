Акционеры Ozon рассмотрят вопрос о перерегистрации компании с Кипра 27 декабря
Акционеры Ozon рассмотрят вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию 27 декабря, сообщили в компании.
Ozon Holdings PLC объявила о созыве годового общего собрания акционеров на 27 декабря в 11:00 по кипрскому времени (12:00 мск).
Помимо перерегистрации компании, акционеры рассмотрят утверждение устава компании в новой редакции, утверждение аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Ozon за год, завершившийся 31 декабря 2023 г., избрание членов совета директоров, утверждение вознаграждения членов совета директоров, а также повторное назначение аудиторов Ozon.
«На протяжении более чем двух лет Ozon тщательно анализировал различные возможности обеспечения устойчивости бизнеса, а также защиты интересов акционеров, кредиторов, партнеров, клиентов, сотрудников и других заинтересованных сторон в текущих геополитических, экономических и регуляторных условиях. Тщательно изучив данный вопрос, Ozon считает целесообразным предложить акционерам рассмотреть вопрос о редомициляции», – говорится в сообщении.
Среди факторов, повлиявших на решение компании о перерегистрации, приводятся: вывод группы из-под регулирования в связи с законом РФ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями», «отсутствие иных целесообразных альтернатив», возобновление внутригрупповых операций и др.
6 июня заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что маркетплейс Ozon получил разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на редомициляцию компании до конца 2025 г.
Холдинговая компания Ozon зарегистрирована на Кипре. В 2020 г. она провела листинг на американской бирже NASDAQ. Тогда же расписки компании появились на Мосбирже, где они торгуются в рублях. В марте 2023 г. руководство NASDAQ уведомило Ozon о готовящемся делистинге ее американских депозитарных акций (ADS). Компания подала две апелляции, но решение о делистинге было оставлено в силе. 20 октября в Ozon сообщили, что уведомили NASDAQ о намерении добровольно исключить свои американские депозитарные акции из списка Nasdaq Global Select Market и снять их с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).