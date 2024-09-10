Ozon открыл продажи товаров в Грузии
«Жители республики уже могут купить на маркетплейсе более 50 млн товаров различных категорий», – говорится в сообщении Ozon. На первом этапе работы доставка займет около 14 дней. Товары можно получить в пунктах выдачи заказов или доставкой.
Грузия стала седьмой страной, в которой компания начала свою работу. До этого Ozon открыл свои пункты в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.
В августе стало известно, что оборот Ozon, включая услуги, во II квартале 2024 г. вырос до 633,2 млрд руб. – на 70% год к году, несмотря на эффект высокой базы. Основной причиной роста называется увеличение количества заказов на 60% год к году.