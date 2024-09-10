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Ozon открыл продажи товаров в Грузии

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Маркетплейс Ozon открыл продажи товаров в Грузии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-ритейлера.

«Жители республики уже могут купить на маркетплейсе более 50 млн товаров различных категорий», – говорится в сообщении Ozon. На первом этапе работы доставка займет около 14 дней. Товары можно получить в пунктах выдачи заказов или доставкой.

Грузия стала седьмой страной, в которой компания начала свою работу. До этого Ozon открыл свои пункты в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

В августе стало известно, что оборот Ozon, включая услуги, во II квартале 2024 г. вырос до 633,2 млрд руб. – на 70% год к году, несмотря на эффект высокой базы. Основной причиной роста называется увеличение количества заказов на 60% год к году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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