Правкомиссия разрешила Ozon редомициляцию с Кипра до конца 2025 года

Он добавил, что для компании это решение является важным, поскольку почти 32% акций компании принадлежат АФК «Система» и еще порядка 28% холдингу «Восток Инвестиции», а в национальном депозитарии – только 10% у россиян. То есть достаточно большим пакетом акций, которые находятся в свободной подписке, владеют иностранцы, и Ozon хочет себя в этом плане обезопасить, пояснил Евтухов.