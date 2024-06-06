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Правкомиссия разрешила Ozon редомициляцию с Кипра до конца 2025 года

Ведомости

Маркетплейс Ozon получил разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на редомициляцию холдинговой компании, расположенной на Кипре. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Компания Ozon – они сейчас получили решение правительственной комиссии о том, что они должны провести редомициляцию до конца 2025 г. Буквально днями вышло это решение», – рассказал Евтухов.

Он добавил, что для компании это решение является важным, поскольку почти 32% акций компании принадлежат АФК «Система» и еще порядка 28% холдингу «Восток Инвестиции», а в национальном депозитарии – только 10% у россиян. То есть достаточно большим пакетом акций, которые находятся в свободной подписке, владеют иностранцы, и Ozon хочет себя в этом плане обезопасить, пояснил Евтухов.   

4 июня «Интерфакс» со ссылкой на заявление IR-директора Марии Берасневой писал, что маркетплейс не планирует выставлять оферту на выкуп акций у миноритариев компании в рамках редомициляции. Конкретную долю акционеров-нерезидентов Ozon она не раскрыла, но отметила, что большая часть крупных акционеров – западных фондов перестали быть акционерами компании со второй половины 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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