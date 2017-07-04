Лучшие фотографии «Ведомостей» в июне
Продолжаем публиковать самые яркие снимки месяца
Госдума приняла законопроект о реновации жилья 14 июня. У здания прошли пикеты сторонников и противников закона, был задержан председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин (на фото)
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Снос московской пятиэтажки
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Скачки на приз президента России на Московском ипподроме
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер наблюдает за скачками на Московском ипподроме
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Пожар у Киевского вокзала, 9 июня
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Акция «Ночь русского балета» на станции метро «Новослободская»
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Фестиваль «Времена и эпохи»
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12 июня на Тверской улице в Москве прошла акция против коррупции, на ней было задержано более 600 человек
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Боец ОМОНа на митинге против коррупции в Москве
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ОМОН забрал у протестующих большую надувную утку во время антикоррупционного митинга в Петербурге 12 июня
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Итальянская актриса Орнелла Мути и режиссер Никита Михалков на открытии 39-го Московского международного кинофестиваля
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Сильная гроза пришла в Московский регион 30 июня
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Дирижер Александр Лазарев и музыкант Алена Баева в Концертном зале имени Чайковского
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У здания Министерства массовых коммуникаций и связи на Тверской улице в Москве во вторник, 27 июня, появились букеты цветов. Акцию затеяли пользователи рунета, несогласные с последними инициативами министерства
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Фанаты сборной России перед матчем с Португалией на Кубке конфедераций
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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев в матче между сборными России и Португалии
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Вице-премьер России Аркадий Дворкович и министр экономического развития России Максим Орешкин (слева направо) болеют за сборную России на Кубке конфедераций
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25 июня в «Лужниках» в пятый раз прошел гастрономический фестиваль Taste of Moscow
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Деревня Фенино располагается в 200 м от закрытой после прямой линии с Путиным свалки в Балашихе
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У Киевского вокзала
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Основатель фонда «Обнаженные сердца», посол чемпионата мира 2018 г. Наталья Водянова на стадионе «ВТБ арена»
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Большая спортивная арена «Лужники» после реконструкции
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В ночь с 23 на 24 июня выпускники праздновали окончание школы, главной московской площадкой по традиции стал парк Горького
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Строительство станции московского метро «Лефортово»
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Во время экскурсии по Большому театру
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Работы по программе «Моя улица» в Москве
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Школьники перед сдачей ЕГЭ по русскому языку
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Строительные работы на стадионе «ВТБ арена»
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Рамка металлоискателя на фестивале цветов в ГУМе
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26 июня в Москве начался снос ДК им. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке
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Владелец «Северстали» Алексей Мордашов
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У здания государственной Думы
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