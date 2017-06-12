Скачки на приз президента России прошли на Московском ипподроме

Евгений Разумный / Ведомости

Размер призового фонда меняется каждый год: в 2005 г. он составлял 5 млн руб., в 2006 г. - 6 млн руб., в 2007-2010 гг. - 7 млн руб., с 2011 г. составлял 10 млн руб. В 2016 г. общая сумма призовых равнялась 39 млн руб.

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