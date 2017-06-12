Скачки на приз президента России прошли на Московском ипподроме
Призовой фонд cоставил более 10 миллионов рублей
На Центральном Московском ипподроме прошли скачки на приз президента России. В соревновании участвовали 12 лошадей чистокровной верховой породы. Призовой фонд составил 10 млн руб.
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Победителем заезда стал жокей Станислав Круглыхин (лошадь Конард Лорд)
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Помимо скачек на приз президента провели еще восемь заездов - приз «Национальное достояние», приз Коннозаводчиков России, приз Центрального московского ипподрома и другие
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Отдельная скачка проводится на приз министра сельского хозяйства России Александра Ткачева (на фото). В этом году ее призовой фонд составил 3 млн руб.
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Гостьям скачек полагается быть в шляпах
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
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Скачки на приз президента РФ - ежегодные конноспортивные соревнования, проводящиеся с 2004 г. К первым скачкам были допущены 12 лучших лошадей из России и стран СНГ. Дистанция забега составила 2000 м, общий призовой фонд - 3 млн руб., пишет ТАСС
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Размер призового фонда меняется каждый год: в 2005 г. он составлял 5 млн руб., в 2006 г. - 6 млн руб., в 2007-2010 гг. - 7 млн руб., с 2011 г. составлял 10 млн руб. В 2016 г. общая сумма призовых равнялась 39 млн руб.
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В этом году суммарный призовой фонд девяти забегов составил 30,5 млн руб. Самый большой фонд - 10 млн руб. - у президентского приза
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Владельцу скакуна, занявшего первое место, вместе с денежным призом вручается скульптурное изображение лошади под седлом с жокеем и именная попона для лошади
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Тренер, жокей и конюх также награждаются подарками
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Скачки проводятся ежегодно
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Участники скачек
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Участники скачек
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