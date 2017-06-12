Спорт

Скачки на приз президента России прошли на Московском ипподроме

Призовой фонд cоставил более 10 миллионов рублей
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