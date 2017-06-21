Россия уступила Португалии
Матч завершился со счетом 0:1
21 июня состоялся матч группового этапа Кубка конфедераций FIFA между сборными России и Португалии
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Фанаты сборной России перед матчем
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На матче присутствовало 42 759 зрителей, сообщает «Интерфакс»
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Игра прошла в Москве на стадионе «Спартак»
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Вице-премьер России Аркадий Дворкович и министр экономического развития России Максим Орешкин (слева направо) на матче группового этапа Кубка конфедераций FIFA между сборными России и Португалии
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Продолжительную часть времени матч шел при преимуществе сборной Португалии: как по количеству ударов, так и по времени владения мячом
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Единственный гол забил Криштиану Роналду на 8-й минуте
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Во втором тайме команде Станислава Черчесова удалось создать несколько опасных моментов
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Для 31-летнего вратаря Игоря Акинфеева матч с португальцами стал 100-м в составе сборной России
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Под конец игры российским игрокам удалось создать несколько моментов, но довести атаки до результативных ударов они не смогли
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Лучшим игроком матча Россия - Португалия признали автора единственного мяча в этой встрече. Криштиану Роналду уже во второй раз подряд получает этот приз
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Благодаря победе над российской сборной в активе команды Португалии теперь 4 очка, что позволило ей стать лидером группы А. Россия с 3 баллами опустилась на второе место, сообщает «Интерфакс»
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Россией сказал, что российские трибуны давили на его команду
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Данный матч стал 11-м между сборными СССР/России и Португалии. Отечественные футболисты победили в трех из них, а проиграли в шести
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Сборная России в следующем матче группы А сыграет с командой Мексики, встреча пройдет в субботу в Казани
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