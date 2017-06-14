Пикет против реновации у здания Думы
Сегодня Госдума рассматривает законопроекта о реновации жилья в третьем чтении
Около здания Думы собрались протестующие против принятия законопроекта о реновации жилья, который Госдума рассматривает сегодня, 14 июня, в третьем чтении
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Задержан Председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин
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Митрохин рассказал, что он проводил одиночный пикет, протестуя против принятия законопроекта о реновации жилья, сообщает ТАСС
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В ОВД вместе с оппозиционером находятся еще 10 активистов, выступавших против закона о реновации, пишет ТАСС
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По словам Митрохина, всего выразить несогласие с программой реновации к зданию Госдумы пришло более ста человек
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Оппозиционер пообещал провести следующую акцию протеста у здания Совета Федерации, когда законопроект поступит туда
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