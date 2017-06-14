Безопасность и право

Пикет против реновации у здания Думы

Сегодня Госдума рассматривает законопроекта о реновации жилья в третьем чтении
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