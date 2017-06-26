«Ночь русского балета» в метро
Зрители увидели партии из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Дон Кихота» и других известных постановок
В ночь с воскресенья на понедельник 26 июня на станции метро «Новослободская» прошла «Ночь русского балета»
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Зрители увидели балетные партии из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Дон Кихота» и других известных постановок
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Артисты «Кремлевского балета»
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Фрагменты из спектаклей представили артисты «Кремлевского балета», в том числе народная артистка России Наталья Балахничева, заслуженные артисты России Михаил Мартынюк и Ирина Аблицова
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Артистка «Кремлевского балета»
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Проект «Ночь в метро» начался в 2015 г. с занятий йоги. С этого времени в столичной подземке проводились концерты, театральные постановки, лекции и прочие мероприятия
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Артисты «Кремлевского балета»
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Артисты «Кремлевского балета»
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Артисты «Кремлевского балета»
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Артистка «Кремлевского балета»
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Артисты «Кремлевского балета»
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Артистка «Кремлевского балета»
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Артисты «Кремлевского балета»
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Артисты «Кремлевского балета»
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Артистка «Кремлевского балета»
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