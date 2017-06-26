Досуг

«Ночь русского балета» в метро

Зрители увидели партии из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Дон Кихота» и других известных постановок
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