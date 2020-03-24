Кто поможет старикам на карантине

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявили 23 марта о введении карантина с 26 марта до 14 апреля для граждан старше 65 лет, а также страдающих некоторыми серьезными хроническими заболеваниями. Пожилым настоятельно рекомендовали не посещать общественные места, не ходить на работу, без крайней необходимости не покидать свои квартиры и по возможности переехать на дачу. В обращении к возрастным москвичам мэр отметил, что анонсированные меры «продиктованы искренней заботой о них». Чтобы облегчить изоляцию, Собянин распорядился выделить каждому пенсионеру по 2000 руб. авансом и еще столько же в конце карантина в случае его соблюдения, Воробьев – по 1500 руб. В Москве уверены, что соцслужбы и волонтеры сумеют обеспечить пожилых людей продуктами и лекарствами.