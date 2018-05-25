Нидерланды и Австралия потребовали от России компенсации за сбитый Boeing

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. на юго-востоке Украины Maxim Zmeyev / Reuters

Нидерланды сегодня официально заявили, что считают Россию как государство причастной к крушению малазийского Boeing MH17 на востоке Украины в июне 2017 г., передает Reuters заявление правительства. Эту позицию разделяет Австралия. Следующим шагом Нидерландов и Австралии может стать обращение в международный суд.

«На основании заключений совместной следственной группы (JIT) Нидерланды и Австралия пришли к убеждению, что Россия несет ответственность за развертывание пусковой установки ЗРК "Бук", сбившей рейс MH17», - говорится в заявлении. Заседание кабинета министров, на котором оно было принято, прошло под председательством премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, специально вернувшегося для этого из-за рубежа.

Абсолютное недоверие «Расследование... не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. И, конечно, не имея возможности быть полноценным участником работы следственной группы, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы», - сказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия отвергает обвинения по существу, подчеркнул он, по поводу технических деталей существует «абсолютное взаимное недоверие». («Интерфакс»).

«Судебное производство на государственном уровне - сложный юридический процесс, и для этого существуют несколько возможностей. Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в диалог, чтобы прийти к решению по компенсации огромных страданий и ущерба, которые принесло крушение MH17. Возможный следующий шаг - передача дела в международный суд или иную организацию», – говорится в заявлении властей Нидерландов.

«Мы призываем Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со следствием для установлении истины и свершения правосудия в интересах жертв рейса MH17», – заявил министр иностранных дел Стеф Блок.

К преследованию Нидерландов и Австралии присоединится Украина, заявил президент страны Петр Порошенко. «Поручил МИД безотлагательно внести предложения о возможности присоединения к инициированному Нидерландами и Австралией процессу», - сообщил президент в Facebook.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. в небе над юго-востоком Украины. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Накануне JIT заявила, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский авиалайнер, принадлежал 53-й зенитной бригаде ВС России из Курска. Проанализировав фотографии и видео из интернета, следователи восстановили путь военного конвоя, в составе которого перевозился «Бук», и пришли к выводу, что ракетный комплекс доставили на Украину из России, а затем вывезли обратно. Установлены также десятки людей, прямо причастных к этой операции, но их имена не раскрываются в интересах следствия, сообщила JIT.

Российская сторона отвергла эти обвинения. Минобороны России сообщило, что анализирует фото- и видеоматериалы. Сегодня Минобороны заявило, что маркировки на показанных накануне частях ракеты свидетельствуют о том, что она была произведена в 1986 г. Гарантийный срок зенитных ракет этого типа - 15 лет, а в России все они были утилизированы после 2011 г., отмечает военное ведомство.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17