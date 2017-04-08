Захарова назвала абсурдным повод для отмены визита Джонсона в Россию

Министерство иностранных дел России считает абсурдным повод для отмены визита в Москву главы британского МИДа Бориса Джонсона. Ранее министр заявил, что не поедет в Россию в связи с событиями в Сирии.

«Эта отмена визита последовала сразу после его переноса. Причины британской стороной назывались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы», — заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она добавила, что Россия всегда выступала «за выстраивание стабильных отношений» с Западом «на твердой международно-правой основе».