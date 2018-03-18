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Джонсон заявил о готовности расследовать дело Скрипаля вместе с Москвой

Лондон хотел бы расследовать отравление Сергея Скрипаля, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова вместе с Россией, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу Би-би-си.

Он также сообщил, что Британия передаст образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль, экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Представители ОЗХО прибудут в Великобританию в понедельник, чтобы провести исследования.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, оба находятся в больнице в состоянии комы.

Британия обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Москва отвергает эти обвинения, отмечая, что Лондон не представил никаких доказательств.

Бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, заочно осужденный в России за мошенничество, 12 марта был найден мертвыми в своем доме в Лондоне. Полиция расследует смерть Глушкова как убийство.

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