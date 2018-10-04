В США арестован подозреваемый в отправке Трампу письма с ядом

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Путин исключил большие военные действия в Сирии

Российско-турецкое соглашение о создании 15–20-километровой зоны деэскалации в Сирии исполняется; это исключает необходимость проведения крупных боевых действий в стране, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров в среду.

«Туда ведь были свезены боевики со всей Сирии практически. И там, к сожалению, оказалось очень много представителей радикальных группировок – ИГИЛ (запрещена в России), Джабхат-ан-Нусра и т. д., кстати говоря, мы наблюдаем и столкновения между этими группировками внутри идлибской зоны. Но нас не это беспокоит, нас беспокоит то, что из этой зоны участились в последнее время обстрелы сирийских населенных пунктов, включая второй по величине город Алеппо», – отметил российский президент.

«Что еще больше нас беспокоит – оттуда начали осуществляться попытки нападения на наши военные объекты, в том числе на аэродром Хмеймим. С помощью самодельных, но от этого не менее опасных беспилотных летательных аппаратов. Мы вынуждены в этой связи были реагировать, наносить удары по тем местам, откуда исходила угроза, – именно это и было основной темой наших переговоров с президентом Турции Эрдоганом в Сочи», – напомнил Путин, отвечая на вопрос об опасности крупных боевых действий в Сирии.

По словам Путина, идея зоны деэскалации в Идлибе возникла «прямо во время переговоров» с Эрдоганом. Цель создания зоны – обеспечение большей безопасности и сирийских гражданских объектов, и российской военной базы Хмеймим. «Мы договорились о создании этой демилитаризованной зоны, в которой не должно быть представителей каких бы то ни было радикальных группировок, включая Джабхад-ан-Нусру. И никакого тяжелого оружия, кому бы оно ни принадлежало», – добавил Путин.

Ранее подробности соглашения не раскрывались, Путин и Эрдоган рассказали о нем в Сочи лишь в общих чертах.

«Хочу вас проинформировать: мы работаем солидарно с турецкими партнерами, видим, что и они относятся к этим договоренностям в высшей степени серьезно, выполняют свою часть обязательств, высвобождают, во всяком случае способствуют тому, чтобы из этой зоны вышли боевики различных радикальных групп и было выведено тяжелое вооружение. Мы делаем свою часть работы – продолжим дальше намеченные мероприятия, в том числе и совместное патрулирование», – отметил Путин.

«Мы вместе работаем солидарно, работа в принципе двигается в правильном направлении, у меня есть все основания полагать, что мы достигнем поставленных целей», – рассказал Путин. «А это значит, что никаких крупномасштабных боевых действий там [в Идлибе] и не предвидится. Потому что нам боевые действия ради боевых действий не нужны, нам нужно добиться определенных целей. Те инструменты, которые мы выбрали для достижения этих целей, на данный момент работают эффективно», – заключил российский президент.