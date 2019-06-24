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Кремль заявил об отсутствии политического конфликта с Грузией

Политического конфликта между Россией и Грузией не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вводя ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию, Кремль руководствовался исключительно желанием обеспечить безопасность россиян: «Здесь нет никакого политического конфликта, здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан».

Случаев агрессии в отношении российских парламентариев, а также в отношении российских журналистов в Грузии было достаточно, чтобы понять степень опасности. Речь не о гипотетической опасности, уточнил Песков: «Вы спросите у журналистов ВГТРК, насколько она гипотетическая – по зубам получить! Она вовсе не гипотетическая, она физическая».

Песков также заявил, что возобновление авиаперевозок из России в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.

«Как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения. Но пока мы видим, что ситуация, наоборот, имеет тенденцию к усугублению. Там есть определенные признаки внутриполитического кризиса в Грузии, это не наше дело, это внутреннее дело Грузии. Наше дело – когда это приобретает антироссийский характер. Это то, что заставляет нас волноваться», – отметил он.

По его словам, информации о планах введения новых ограничений в отношении Грузии в случае дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране нет. «В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри радикальными элементами. Можно только выразить сожаление в этой связи», – сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Позже Минтранс сообщил о запрете грузинским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Россию с этой же даты. Российским туроператорам рекомендовано отказаться от продажи туров в Грузию.

Ограничения на полеты были введены после митинга у здания грузинского парламента в Тбилиси. Он начался после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.