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Кремль прокомментировал идею отключать связь телефонным террористам

Речь об отключении связи с некоторыми странами для борьбы с телефонным терроризмом не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Здесь излюбленный гипертрофированный подход иногда в информационных потоках», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Но в Кремле знают, что такая возможность обсуждается на различных уровнях, добавил Песков. Он подчеркнул, что принять меры для борьбы с телефонным терроризмом необходимо, поскольку он «фактически угрожает и вносит дискомфорт в жизни тысяч людей». «Все остальное, как это будет осуществляться, – это не мне нужно комментировать, а специалистам», – заключил Песков.

Ранее РБК сообщил, что Федеральной службе безопасности могут разрешить отключать связь со странами, уличенными в телефонном терроризме. Связь со страной, из которой поступают ложные звонки, например с сообщениями о минировании, предлагается отключать на срок до 180 дней. При этом оператор будет блокировать как голосовую связь, так и передачу данных, отмечал один из участников рабочей группы по законопроекту.