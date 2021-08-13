На Украине назвали единственный способ остановить «Северный поток – 2»
Строительство «Северного потока – 2» удастся остановить в случае полного разрыва США с Германией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционна платформа – За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne.
«То есть (США. — Прим. ред.) нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам (США. — Прим. ред.) не нравится, мы поэтому вас наказываем», — пояснил Волошин (цитата по «РИА Новости»).
По его мнению, в этом случае действия США имели бы долгосрочные последствия для международных отношений. «Завтра не понравится (США. — Прим. ред.), что делается на территории Франции, Италии. Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую», — отметил депутат.
Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.