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Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского уехать из Донбасса

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал призывы президента Украины Владимира Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса уезжать в Россию как возмутительные. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями гражданского общества.

«Последние высказывания господина Зеленского о том, что если ты чувствуешь себя русским, то и уезжай в Россию, это вообще возмутительно. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа"», — сказал Лавров.

«Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть этот сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства», — добавил глава ведомства.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию и искать себе место там. «Ты любишь Россию и считаешь всю жизнь, что пребывал на территории Украины, и всегда чувствовал, что это Россия, — если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», — сказал Зеленский.

При этом глава украинского государства заявил, что юго-восток Украины никогда не станет русской территорией. По словам Зеленского, неважно, как долго Донбасс «будет оккупирован», и сравнил эту ситуацию с Берлинской стеной: «В любом случае люди, история воспользуются моментом, – и стена рухнет».

Ранее по теме: Зеленский посоветовал уезжать в Россию считающим себя русскими жителям Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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