Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского уехать из Донбасса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал призывы президента Украины Владимира Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса уезжать в Россию как возмутительные. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями гражданского общества.
«Последние высказывания господина Зеленского о том, что если ты чувствуешь себя русским, то и уезжай в Россию, это вообще возмутительно. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа"», — сказал Лавров.
«Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть этот сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства», — добавил глава ведомства.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию и искать себе место там. «Ты любишь Россию и считаешь всю жизнь, что пребывал на территории Украины, и всегда чувствовал, что это Россия, — если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», — сказал Зеленский.
При этом глава украинского государства заявил, что юго-восток Украины никогда не станет русской территорией. По словам Зеленского, неважно, как долго Донбасс «будет оккупирован», и сравнил эту ситуацию с Берлинской стеной: «В любом случае люди, история воспользуются моментом, – и стена рухнет».