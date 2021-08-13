Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского уехать из Донбасса

Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию и искать себе место там. «Ты любишь Россию и считаешь всю жизнь, что пребывал на территории Украины, и всегда чувствовал, что это Россия, — если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», — сказал Зеленский.