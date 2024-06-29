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СМИ узнали об обсуждении смены премьер-министра на Украине

Ведомости

Политическое руководство Украины обсуждает смену премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.

Инициатива о смене Шмыгаля принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе офиса президента страны Андрею Ермаку. По информации источников, пост премьер-министра может занять вице-премьер Юлия Свириденко.

«Задача – повесить на нынешнего премьера Шмыгаля весь накопившийся в обществе негатив против власти. Касательно мобилизации, роста тарифов, коррупции, вопросов касательно строительства фортификационных сооружений, на которые из бюджета были выделены миллиарды», – уточнил собеседник издания.

По его словам, необходимо показать, что Зеленский видит проблемы, решает их и повышает эффективность правительства. Смена премьер-министра не скажется на раскладах внутри системы власти и будет «технической заменой». Это также может быть использовано офисом президента для очистки кабмина от ряда министров, которые пытаются вести свою игру, выстраивая отношения с западными структурами «через голову» главы государства.

Возможные риски смены премьер-министра еще оцениваются, принципиальное решение будет принято позже. Отмечается, что Запад может начать давить на президента Украины, чтоб назначить фигуру, более приемлемую для США и Евросоюза, и начать продвигать свои кандидатуры.

Шмыгаль был назначен на пост премьер-министра Украины 4 марта 2020 г. Он работает в органах власти с 2009 г. После президентских выборов 2019 г. Шмыгаль участвовал в конкурсе на должность главы Львовской облгосадминистрации, в августе 2019 г. возглавил соседнюю Ивано-Франковскую облгосадминистрацию. С 4 февраля 2020 г. был вице-премьером по развитию общин и территорий.

9 мая Зеленский уволил с должности начальника управления государственной охраны Украины Сергея Рудя. До этого президент Украины также уволил бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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