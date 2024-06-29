СМИ узнали об обсуждении смены премьер-министра на Украине

По его словам, необходимо показать, что Зеленский видит проблемы, решает их и повышает эффективность правительства. Смена премьер-министра не скажется на раскладах внутри системы власти и будет «технической заменой». Это также может быть использовано офисом президента для очистки кабмина от ряда министров, которые пытаются вести свою игру, выстраивая отношения с западными структурами «через голову» главы государства.