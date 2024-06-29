СМИ узнали об обсуждении смены премьер-министра на Украине
Политическое руководство Украины обсуждает смену премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.
Инициатива о смене Шмыгаля принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе офиса президента страны Андрею Ермаку. По информации источников, пост премьер-министра может занять вице-премьер Юлия Свириденко.
«Задача – повесить на нынешнего премьера Шмыгаля весь накопившийся в обществе негатив против власти. Касательно мобилизации, роста тарифов, коррупции, вопросов касательно строительства фортификационных сооружений, на которые из бюджета были выделены миллиарды», – уточнил собеседник издания.
По его словам, необходимо показать, что Зеленский видит проблемы, решает их и повышает эффективность правительства. Смена премьер-министра не скажется на раскладах внутри системы власти и будет «технической заменой». Это также может быть использовано офисом президента для очистки кабмина от ряда министров, которые пытаются вести свою игру, выстраивая отношения с западными структурами «через голову» главы государства.
Возможные риски смены премьер-министра еще оцениваются, принципиальное решение будет принято позже. Отмечается, что Запад может начать давить на президента Украины, чтоб назначить фигуру, более приемлемую для США и Евросоюза, и начать продвигать свои кандидатуры.
Шмыгаль был назначен на пост премьер-министра Украины 4 марта 2020 г. Он работает в органах власти с 2009 г. После президентских выборов 2019 г. Шмыгаль участвовал в конкурсе на должность главы Львовской облгосадминистрации, в августе 2019 г. возглавил соседнюю Ивано-Франковскую облгосадминистрацию. С 4 февраля 2020 г. был вице-премьером по развитию общин и территорий.