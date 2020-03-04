Верховная рада выбрала нового премьер-министра

Шмыгалю 44 года. Он работает в органах власти с 2009 г. После президентских выборов 2019 г. Шмыгаль участвовал в конкурсе на должность главы Львовской облгосадминистрации, в августе 2019 г. возглавил соседнюю Ивано-Франковскую облгосадминистрацию. В правительстве Гончарука работал с 4 февраля 2020 г. — был вице-премьера по развитию громад и территорий.