«Балтстрой» требует 154 млн рублей от бывшего заказчика

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Компания была подрядчиком СЗД по реконструкции и реставрации Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова» на ул. Театральной, 3 Евгений Егоров / Ведомости

АО «Балтстрой» через суд потребовал 154 млн руб. с ГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (СЗД). Иск появился на сайте арбитражного суда Петербурга и Ленобласти 1 сентября 2017 г.

Компания была подрядчиком СЗД по реконструкции и реставрации Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова на ул. Театральной, 3. Стоимость контрактов с «Балтстроем» составляла 1,4 млрд руб., срок окончания работ приходился на осень 2017 г. В апреле этого года дирекция расторгла контракты по соглашению сторон. При производстве работ вскрылись обстоятельства, потребовавшие подробной экспертизы, также понадобилось внести изменения в проект, объясняла тогда руководитель СЗД Наталья Волынская.

После расторжения госконтрактов у АО «Балтстрой» возникли требования, связанные с оплатой работ, объяснили в пресс-службе СЗД. Требования были предъявлены дирекции. «В адрес дирекции поступили досудебные претензии, их содержание проверяется технической службой заказчика. Мы не видим оснований для досудебного урегулирования претензий», - сообщили в пресс-службе. В «Балтстрое» на запрос «Ведомостей» не ответили.

АО «Балтстрой» входит в холдинг «Форум» Дмитрия Михальченко. Компания выполняла контракты Министерства культуры, управления делами президента и проч. Гендиректор «Балтстроя» Дмитрий Сергеев был задержан в марте 2016 г., тогда же по делу о хищениях был арестован управляющий компании Александр Коченов. Спустя две недели арестовали Михальченко, ему предъявлено обвинение в контрабанде алкоголя организованной группой (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ).

После арестов объем заказов «Балтстроя» упал. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 г. «Балтстрой» заключил четыре контракта на 858,9 млн руб., в прошлом году – 15 на 1 млрд руб., в 2015 г. их было 43 на 12,6 млрд руб. Сама по себе плохая репутация и связанные с ней скандалы не означают, что шанс на победу в суде у «Балтстроя» отсутствует, полагает партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. По его словам, все зависит от того, есть ли у компании основания для иска, но об этом пока судить сложно.

Сергеев проходит по «делу реставраторов». По данным «Интерфакса», ему инкриминировали хищение в общей сложности более 70 млн руб. при организации работ по реставрации усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области, Псковского драматического театра и ансамбля Новодевичьего монастыря в Москве. 28 августа Куйбышевский районный суд Петербурга признал Сергеева виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, предусматривает до 10 лет лишения свободы) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в 4 года и штрафом в 800 000 руб. Сразу после оглашения приговора в здании суда Сергеева задержали сотрудники ФСБ. По данным «Фонтанки», - по уголовному делу о хищении бюджетных средств на реконструкции президентской резиденции в Ново-Огареве.