Правительство Подмосковья направило 800 млн рублей на разработку генпланов

Все генпланы в Подмосковье будут утверждены до конца 2018 г., сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью газете «Известия».

«Мы уже выделили деньги – 800 млн руб. на их разработку, эта сумма рассчитана не на один год.», – приводят «Известия» слова Воробьева.

Он пояснил, что в генпланах будет отражено, где расположатся промышленные зоны, парки, жилые кварталы, социальная инфраструктура, дороги и другие объекты. Также перед принятием генпланов правительство области планирует провести общественные слушания в каждом поселении.

«В 2013 г. в Подмосковье только 20% территорий развивалось по утвержденным генпланам. Вся остальная застройка велась по наитию, кто во что горазд, и без учета мнения жителей. Ни градостроительные нормы, ни мировые правила – ничего не учитывалось», – отметил Воробьев.

Руководитель региона также отметил, что до 50% жилья в Подмосковье приобретают москвичи – как для себя, так и для своих детей. И лишь четверть покупателей составляют собственно жители Московской области, которые таким образом улучшают свои жилищные условия. Примерно столько же составляют приезжие из других регионов РФ и стран СНГ.