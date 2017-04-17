Хуснуллин рассказал, как будут реализованы квартиры в домах для переселенцев

Власти Москвы планируют продавать излишки квартир в новых домах, построенных под переселение для программы реновации жилья, заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Тот объем квартир, который нам необходим для переселения, получат жильцы снесенных домов, а дополнительный объем будем продавать», – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что продажи в этих домах стартуют только после переселения жильцов снесенных домов. «Мы продадим только излишки, причем эти квартиры будут реализованы с определенной доходностью, и все эти деньги вернутся в бюджет», – пояснил заммэра.

При этом глава стройкомплекса подчеркнул, что объем предстоящей застройки по программе реновации точно просчитать пока невозможно и он будет зависеть индивидуально от каждого квартала.

Он отметил, что новые дома будут в основном монолитные. «Мы планируем строить для переселения современные, комфортные монолитные дома по новым московским стандартам качества», – подчеркнул Хуснуллин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее советник мэра Москвы, депутат Государственной думы Владимир Ресин заявил, что, по предварительным прогнозам, на месте снесенных в Москве пятиэтажек может быть построено около 60 млн кв. м нового жилья. «Объем сноса по программе реновации составит около 25 млн кв. м. При этом необходимо, на мой взгляд, построить минимум около 60 млн кв. м нового жилья», – сказал Ресин.

В то же время в Союзе архитекторов России считают, что в рамках этой программы необходимо будет построить до 75 млн кв. м жилья.