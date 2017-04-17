Доля пустых магазинов в торговых центрах Москвы снизилась до 7,2%

Доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы на фоне отсутствия ввода новых объектов уменьшилась в I квартале с 7,5 до 7,2%, говорится в сообщении компании JLL.

По прогнозам экспертов, в течение года показатель продолжит снижаться и достигнет минимального уровня с начала 2015 г. – 6,5%.

К вводу в 2017 г. заявлены 217 500 кв. м новых качественных центров, что на 52% уступит результату прошлого года и станет минимальным показателем за четыре года.

Ввод торговых площадей в Москве падает с 2015 г. – многие проекты были заморожены на разных стадиях строительства. При этом в начале 2017 г. было объявлено о возобновлении некоторых приостановленных ранее проектов (например, «Саларис» (105 000 кв. м) и «Галеон» (14 000 кв. м), а также о планах по строительству новых. Среди крупнейших заявленных проектов – «Vegas Кунцево» (113 400 кв. м) и «Видное парк» (27 500 кв. м).

Точками роста московского рынка ритейла становятся транспортно-пересадочные узлы, в рамках которых начинают реализовываться крупные торговые комплексы. Такие проекты, по прогнозу компании, будут формировать основной объем нового предложения начиная с 2019 г.