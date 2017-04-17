ТПП просит исключить общедомовые нужды из платежек за услуги ЖКХ

Торгово-промышленная палата (ТПП) направила письмо на имя председателя правительства России Дмитрия Медведева с просьбой отменить оплату общедомовых нужд при расчете платы за коммунальные услуги. «Эксперты ТПП России считают безусловно необходимым не только отменить оплату общедомовых нужд, но и сделать обязательной установку счетчиков на вводах инженерных систем в многоквартирных домах и во всех помещениях многоквартирных домов, а также предусмотреть компенсацию затрат на оплату установки малодоходным хозяйствам», — сказал агентству RNS президент ТПП Сергей Катырин.

По его словам, расходы на общедомовые нужды — «это двойная оплата части коммунальных услуг, о чем и говорится в письме».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении нормы, регулирующей начисление платы за общедомовые нужды. Так, потребление коммунальных ресурсов для содержания подъездов ограничено нормативом, но при установке счетчиков плата рассчитывается на основе реальных показаний. Превышение норматива возможно только при принятии такого решения на общем собрании собственников.