Алиханов предложил ввести многократные визы для русскоязычного населения Прибалтики

Губернатор напомнил о предложении создать «карту русского», которая будет предназначена для возвращения русскоязычного населения в Калининградскую область из других стран. «Мы исходим из того, чтобы этой картой могли воспользоваться все коренные народы России, у которых нет своей отдельной государственности», — объяснил он. По его словам, такие карты дадут возможность получить многократную визу бесплатно, устроиться работать в России и пользоваться госуслугами. Благодаря этому будет увеличен потенциал к возвращению русскоязычного населения.