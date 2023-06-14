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Алиханов предложил ввести многократные визы для русскоязычного населения Прибалтики

Ведомости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести для русскоязычного населения стран Прибалтики многократные визы, которые бы позволили им находиться в России «на правах граждан» страны. Об этом он сказал во время ПМЭФ

«В Прибалтике огромное количество русских людей. Они могли бы иметь многократные визы и пребывать в нашей стране на правах граждан», – сказал он (цит. по РБК). 

Алиханов также обратил внимание на то, что русскоязычные по-прежнему приезжают в Россию из других государств, в частности, из Казахстана и других стран СНГ. Он также отметил, что потенциал возвращения из стран Европы также сохраняется, и в качестве примера привел Германию, в которой проживает 2,5 млн русских или немцев с российскими корнями. 

Губернатор напомнил о предложении создать «карту русского», которая будет предназначена для возвращения русскоязычного населения в Калининградскую область из других стран. «Мы исходим из того, чтобы этой картой могли воспользоваться все коренные народы России, у которых нет своей отдельной государственности», — объяснил он. По его словам, такие карты дадут возможность получить многократную визу бесплатно, устроиться работать в России и пользоваться госуслугами. Благодаря этому будет увеличен потенциал к возвращению русскоязычного населения.  

Алиханов предложил создать такую карту в конце 2022 г. По его словам, возможности, которые получит русскоязычное население за рубежом, станут «мостиком к возможному будущему переезду, будущему гражданству России». Он пояснил, что это не «тест-драйв» российского гражданства, а помощь русскоязычному населению в Прибалтике, которое может подвергаться дискриминации по принципу языка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных