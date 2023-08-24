Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет экстренно сел в Минеральных Водах

Согласно информации на портале Flightradar, рейс U6-306 вылетел из Сочи в 11:08 мск и должен был приземлиться в Екатеринбурге в 15:55 по местному времени (13:55 мск). Однако, вылетев на территорию над Каспийским морем, самолет развернулся и приземлился в аэропорту Минеральных Вод.