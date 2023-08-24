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Общество

Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет экстренно сел в Минеральных Водах

Ведомости

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Сочи – Екатеринбург, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

Уточняется, что самолет приземлился благополучно, жизням пассажиров ничто не угрожает. По информации агентства, сигнал тревоги был подан примерно через час после начала полета – это произошло в небе над Каспийским морем.

Авиакомпанией, на самолете которой произошло ЧП, оказались «Уральские авиалинии». В пресс-службе перевозчика уточнили, что решение об экстренной посадке было принято в целях «более детальной оценки неисправности». «В настоящий момент проводится тестирование ложного срабатывания сигнализации», – добавили в авиакомпании.

Согласно информации на портале Flightradar, рейс U6-306 вылетел из Сочи в 11:08 мск и должен был приземлиться в Екатеринбурге в 15:55 по местному времени (13:55 мск). Однако, вылетев на территорию над Каспийским морем, самолет развернулся и приземлился в аэропорту Минеральных Вод.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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