Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет экстренно сел в Минеральных Водах
Самолет, выполнявший рейс по маршруту Сочи – Екатеринбург, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.
Уточняется, что самолет приземлился благополучно, жизням пассажиров ничто не угрожает. По информации агентства, сигнал тревоги был подан примерно через час после начала полета – это произошло в небе над Каспийским морем.
Авиакомпанией, на самолете которой произошло ЧП, оказались «Уральские авиалинии». В пресс-службе перевозчика уточнили, что решение об экстренной посадке было принято в целях «более детальной оценки неисправности». «В настоящий момент проводится тестирование ложного срабатывания сигнализации», – добавили в авиакомпании.
Согласно информации на портале Flightradar, рейс U6-306 вылетел из Сочи в 11:08 мск и должен был приземлиться в Екатеринбурге в 15:55 по местному времени (13:55 мск). Однако, вылетев на территорию над Каспийским морем, самолет развернулся и приземлился в аэропорту Минеральных Вод.