В Москве ФСБ задержала похитивших десятки миллионов долларов через колл-центры

В рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) сотрудники ФСБ задержали руководителей и сотрудников колл-центров. По местам их проживания были проведены обыски, в ходе которых была изъята компьютерная техника и средства связи, необходимые для расследования.