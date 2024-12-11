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В Москве ФСБ задержала похитивших десятки миллионов долларов через колл-центры

Ведомости

В Москве задержаны мошенники, которые через три колл-центра похитили десятки миллионов долларов у жителей более 20 стран, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что аферисты были подконтрольны главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину, находящемуся на данный момент в розыске.

«Сотрудники» колл-центров похищали деньги под видом инвестиционной деятельности. Таким образом пострадали десятки тысяч граждан более чем 20 стран, включая Великобританию, Германию, Испанию, Болгарию, Италию, Польшу, Сербию, Турцию, Францию, Чехию, Японию и Южную Корею.

В рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) сотрудники ФСБ задержали руководителей и сотрудников колл-центров. По местам их проживания были проведены обыски, в ходе которых была изъята компьютерная техника и средства связи, необходимые для расследования.

9 декабря ФСБ сообщала о задержании мошенников международной сети «кол-центров», действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Milton Group» Давида Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне.

25 сентября стало известно о задержании в Дагестане пятерых пособников телефонных мошенников, которые могут быть причастны к 190 преступлениям на сумму более 100 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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