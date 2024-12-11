В Москве ФСБ задержала похитивших десятки миллионов долларов через колл-центры
В Москве задержаны мошенники, которые через три колл-центра похитили десятки миллионов долларов у жителей более 20 стран, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
Уточняется, что аферисты были подконтрольны главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину, находящемуся на данный момент в розыске.
«Сотрудники» колл-центров похищали деньги под видом инвестиционной деятельности. Таким образом пострадали десятки тысяч граждан более чем 20 стран, включая Великобританию, Германию, Испанию, Болгарию, Италию, Польшу, Сербию, Турцию, Францию, Чехию, Японию и Южную Корею.
В рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) сотрудники ФСБ задержали руководителей и сотрудников колл-центров. По местам их проживания были проведены обыски, в ходе которых была изъята компьютерная техника и средства связи, необходимые для расследования.
9 декабря ФСБ сообщала о задержании мошенников международной сети «кол-центров», действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Milton Group» Давида Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне.
25 сентября стало известно о задержании в Дагестане пятерых пособников телефонных мошенников, которые могут быть причастны к 190 преступлениям на сумму более 100 млн руб.