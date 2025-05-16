Начальнику стройуправления ВСК Иванову предъявили обвинение во взятке

Начальнику стройуправления ВСК Иванову предъявили обвинение во взяткеПо данным следствия, ее размер составил 20 млн рублей
Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, в 2021 г. в ходе реализации национального проекта «Демография» между госзаказчиком и государственным казенным учреждением «Тверьоблстройзаказчик» был заключен контракт на строительство крытого футбольного манежа в городе Твери на общую сумму свыше 900 млн руб.
Строительные работы выполняли субподрядные организации ООО «Авестал» и ООО «МКСМ». В 2022–2023 гг. Иванов получил от представителей «Авестала» взятку в размере 20 млн руб. за оказание содействия в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство при их реализации, заявили в военном управлении СК.
11 апреля Савеловский суд Москвы арестовал Иванова на 1 месяц 17 суток. Тогда сообщалось, что он подозревается как в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), так и в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).