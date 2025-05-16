Начальнику стройуправления ВСК Иванову предъявили обвинение во взятке

Строительные работы выполняли субподрядные организации ООО «Авестал» и ООО «МКСМ». В 2022–2023 гг. Иванов получил от представителей «Авестала» взятку в размере 20 млн руб. за оказание содействия в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство при их реализации, заявили в военном управлении СК.