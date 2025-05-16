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Начальнику стройуправления ВСК Иванову предъявили обвинение во взятке

По данным следствия, ее размер составил 20 млн рублей
Ведомости

Начальнику строительного управления публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») по Московскому военному округу Матвею Иванову предъявили обвинение во взятке. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2021 г. в ходе реализации национального проекта «Демография» между госзаказчиком и государственным казенным учреждением «Тверьоблстройзаказчик» был заключен контракт на строительство крытого футбольного манежа в городе Твери на общую сумму свыше 900 млн руб.

Строительные работы выполняли субподрядные организации ООО «Авестал» и ООО «МКСМ». В 2022–2023 гг. Иванов получил от представителей «Авестала» взятку в размере 20 млн руб. за оказание содействия в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство при их реализации, заявили в военном управлении СК.

11 апреля Савеловский суд Москвы арестовал Иванова на 1 месяц 17 суток. Тогда сообщалось, что он подозревается как в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), так и в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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