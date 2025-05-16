В России количество туристов из Катара увеличилось почти на 80% в 2024 году

Глава департамента также отметил, что число взаимных турпоездок между Катаром и Россией возросло до 120 000 (+26%) в 2024 г. Россия, по его словам, внимательно следит за тем, чтобы условия пребывания в стране иностранных туристов, исповедующих ислам, были комфортными. Ряд отелей Москвы, Казани и Сочи уже внедрили системы стандартов «халяль» и Muslim friendly, а затем прошли сертификацию по этому процессу. Еще более 100 туристических объектов подали заявки.