В России количество туристов из Катара увеличилось почти на 80% в 2024 году
Туристический поток из Катара в Россию вырос на 78% за 2024 г. Причиной стали безвизовый режим и прямое авиасообщение. Об этом заявил директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития РФ Павел Калмычек на XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025», передает ТАСС.
«В летний сезон 2025 г. по маршруту Доха – Москва – Доха "Катарские авиалинии" планируют осуществлять семь рейсов в неделю», – сообщил Калмычек.
Глава департамента также отметил, что число взаимных турпоездок между Катаром и Россией возросло до 120 000 (+26%) в 2024 г. Россия, по его словам, внимательно следит за тем, чтобы условия пребывания в стране иностранных туристов, исповедующих ислам, были комфортными. Ряд отелей Москвы, Казани и Сочи уже внедрили системы стандартов «халяль» и Muslim friendly, а затем прошли сертификацию по этому процессу. Еще более 100 туристических объектов подали заявки.
7 мая «Ведомости» писали о возросшей популярности Катара у деловых туристов. Тогда стало известно, что бронирование бизнес-поездок в эту страну с января по апрель 2025 г. выросло в 2–14 раз в сравнении год к году. Российские туристы в рамках бизнес-поездок преимущественно выбирают отели «пять звезд» – на них приходится более 50% бронирований.