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В России количество туристов из Катара увеличилось почти на 80% в 2024 году

Ведомости

Туристический поток из Катара в Россию вырос на 78% за 2024 г. Причиной стали безвизовый режим и прямое авиасообщение. Об этом заявил директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития РФ Павел Калмычек на XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025», передает ТАСС.

«В летний сезон 2025 г. по маршруту Доха – Москва – Доха "Катарские авиалинии" планируют осуществлять семь рейсов в неделю», – сообщил Калмычек.

Глава департамента также отметил, что число взаимных турпоездок между Катаром и Россией возросло до 120 000 (+26%) в 2024 г. Россия, по его словам, внимательно следит за тем, чтобы условия пребывания в стране иностранных туристов, исповедующих ислам, были комфортными. Ряд отелей Москвы, Казани и Сочи уже внедрили системы стандартов «халяль» и Muslim friendly, а затем прошли сертификацию по этому процессу. Еще более 100 туристических объектов подали заявки.

7 мая «Ведомости» писали о возросшей популярности Катара у деловых туристов. Тогда стало известно, что бронирование бизнес-поездок в эту страну с января по апрель 2025 г. выросло в 2–14 раз в сравнении год к году. Российские туристы в рамках бизнес-поездок преимущественно выбирают отели «пять звезд» – на них приходится более 50% бронирований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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