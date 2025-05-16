Газета
Телеграм
/ Общество

Минздрав: дефицит врачей будет уменьшен на 95% к 2030 году

Ведомости

К 2030 г. дефицит врачей в России будет уменьшен на 95% благодаря комплексу мер, направленных на привлечение и закрепление медицинских кадров. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенной коллегии Минздрава, подводя итоги 2024 г. и обозначив планы на ближайшие годы.

По его словам, для этого будут использовать профориентацию, целевой набор, соцвыплаты, обеспечение жильем и другие меры.

«Все это звенья одной цепи, цель которой – обеспечить каждую больницу, каждое рабочее место, каждый фельдшерско-акушерский пункт квалифицированными кадрами», – подчеркнул министр в своем докладе.

В рамках федерального проекта «Медицинские кадры» уже к концу 2025 г. планируется снизить дефицит врачей в государственных медучреждениях до 95% от текущего уровня. А к 2030 г. этот показатель должен сократиться еще больше – до 5% от базового дефицита, зафиксированного на начало 2025 г.

Однако проблема дефицита врачей усугубляется дополнительными факторами. Так, 7 мая стало известно, что система обязательного медицинского страхования (ОМС) ежегодно теряет около 179 млрд руб. из-за выполнения медиками немедицинских задач. К ним относятся составление отчетности, ведение статистики, организация перевозки пациентов, запись на консультации в другие учреждения и другие административные обязанности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных