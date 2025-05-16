Минздрав: дефицит врачей будет уменьшен на 95% к 2030 году

В рамках федерального проекта «Медицинские кадры» уже к концу 2025 г. планируется снизить дефицит врачей в государственных медучреждениях до 95% от текущего уровня. А к 2030 г. этот показатель должен сократиться еще больше – до 5% от базового дефицита, зафиксированного на начало 2025 г.