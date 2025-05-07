Система ОМС теряет 179 млрд рублей при выполнении врачами немедицинских задач

В качестве примера освобождения медперсонала от немедицинских функций аудиторы приводят частную поликлинику «Полимедика Челябинск», оказывающую помощь в системе ОМС. В медучреждении есть группа администраторов из 46 человек. Они выполняют только немедицинские задачи, которыми в государственных поликлиниках занят СМП. Администраторы записывают пациентов на первичное и повторное посещение, лабораторные исследования и консультации, а также отправляют их в другие филиалы медучреждения и распечатывают направления. При этом их средняя заработная плата ниже оплаты труда СМП на 29,7%.