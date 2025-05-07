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Система ОМС теряет 179 млрд рублей при выполнении врачами немедицинских задач

На это у них уходит от 2 до 50% рабочего времени, подсчитала Счетная палата
Екатерина Дорофеева
Из-за необходимости заполнять медкарты и составлять отчеты до половины рабочего времени врача уходит не на лечение пациентов
Из-за необходимости заполнять медкарты и составлять отчеты до половины рабочего времени врача уходит не на лечение пациентов / Алексей Майшев / РИА Новости

Счетная палата (СП) оценила среднюю стоимость рабочего времени, которое уходит у врачей на немедицинские функции. В 2021–2023 гг. она составила 179 млрд руб. Речь идет о составлении отчетов, ведении статистического учета, организации перевозки пациентов, записи на консультации в другие учреждения и т. д.

СП проанализировала расход средств обязательного медицинского страхования (ОМС) за 2021–2023 гг. Аудиторы брали в расчет данные медорганизаций, работающих по ОМС, а также Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Министерства здравоохранения. СП оценила работу 927 медорганизаций в 80 субъектах РФ и 17 учреждений, подведомственных Минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству.

В зависимости от региона врачи тратят на немедицинские задачи от 2 до 50% рабочего времени, следует из результатов аудита. Среднее значение по России – 18,4%. Аналогичная ситуация по среднему медперсоналу (СМП), уточняется там. Несмотря на нехватку СМП, его привлекают, например, к работе в регистратуре или архиве. Таким образом, более 17 000 человек заняты в подразделениях, отвечающих за выполнение немедицинских функций.

Согласно позиции СП, такие задачи целесообразно передать немедицинскому персоналу, установив ему зарплату, которая может быть ниже среднего заработка медработников. Это поможет вовлечь СМП в выполнение медицинских функций и повысить результативность работы организаций первичного звена здравоохранения (поликлиник, фельдшерских и акушерских пунктов, дневных стационаров). Передача немедицинских функций от СМП администраторам также повысит эффективность расходования средств ОМС, говорится в аудите СП.

В качестве примера освобождения медперсонала от немедицинских функций аудиторы приводят частную поликлинику «Полимедика Челябинск», оказывающую помощь в системе ОМС. В медучреждении есть группа администраторов из 46 человек. Они выполняют только немедицинские задачи, которыми в государственных поликлиниках занят СМП. Администраторы записывают пациентов на первичное и повторное посещение, лабораторные исследования и консультации, а также отправляют их в другие филиалы медучреждения и распечатывают направления. При этом их средняя заработная плата ниже оплаты труда СМП на 29,7%.

Свыше 63 600 человек

среднего медицинского персонала не хватает российской системе здравоохранения, сообщал в феврале глава Минздрава Михаил Мурашко (цитата по ТАСС). Дефицит врачей превышает 23 000 специалистов, уточнял он

СП было бы целесообразно рассчитать, во сколько обойдется нанять дополнительных сотрудников, которые будут выполнять немедицинские функции, замечает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. В целом вся система организации времени работы медицинского учреждения нуждается в пересмотре. Врачей лишили помощи медсестер, из-за чего многие вещи они вынуждены делать сами, говорит эксперт. Затронутые вопросы частично сняла бы автоматизация немедицинских функций, но она обходится дорого, добавила Попович. Кроме того, для этого нужно желание руководителей и умение сопоставлять альтернативные варианты решения задач, подытожила она.

На сегодняшний день немедицинский функционал передать некому, заявил «Ведомостям» профессор Финансового университета Александр Сафонов. Под эти задачи должны появиться новые категории работников, но людей не хватает, добавил он. По мнению эксперта, объемы расходов на систему здравоохранения и ее финансирование необходимо увеличивать. Передача функций, связанных, например, с заполнением медицинских карт, освободит рабочее время медперсонала высокой квалификации на прием, но не решит проблему низких зарплат врачей, говорит он. По словам Сафонова, для появления работников-администраторов должна быть конкурентная оплата труда по отношению к тому рынку, на котором функционируют медучреждения.

Медицинские работники, особенно врачи, самый дорогой и трудновоспроизводимый ресурс здравоохранения, отмечает директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова. По ее словам, процессы в медорганизациях перестраиваются таким образом, чтобы максимально освободить врачей от непрофильной или административной работы. Она делегируется СМП и немедицинскому персоналу, уточнила Кобякова. Вместе с этим есть «огромное подспорье» в цифровых документах, в том числе с применением искусственного интеллекта – роботизированных систем, голосовых помощников, системы поддержки и др., рассказала Кобякова. «Считаю, что значимый результат мы получим уже в ближайшие месяцы», – заключила она.

«Ведомости» направили запрос в ФОМС с просьбой рассказать, какие меры принимаются для решения обозначенных вопросов.

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