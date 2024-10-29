Венчурный фонд «дочки» «Ростелекома» закрыл первую сделку

Компания Luntry (ООО «Клаудран») была создана в 2021 г. Она специализируется на разработке решений контейнерной безопасности. Контейнеризация – это способ создания изолированных «пространств» на одном «железе», например, на одном сервере, в которых могут работать различные приложения. Такой принцип, в свою очередь, позволяет сократить инвестиции в «железо» за счет повышения эффективности использования существующих мощностей. Среди клиентов Luntry – крупнейшие российские банки, страховые и ИТ-компании, ритейлеры федерального значения, сообщил представитель компании, не уточнив их названия. В январе 2024 г. Luntry объявила о сотрудничестве с ГК Softline.