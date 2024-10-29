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Венчурный фонд «дочки» «Ростелекома» закрыл первую сделку

Solar Ventures приобрел 10% в разработчике решений контейнерной безопасности
Мария Арялина

Группа компаний «Солар» приобрела 10% разработчика Luntry. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих сторон. Это первая сделка фонда Solar Ventures, запущенного в середине октября с целью стимулирования роста отрасли информационной безопасности, уточнил директор по управлению активами и M&A, ГК «Солар» Игорь Хереш. Суммы сделки не раскрывается.

Компания Luntry (ООО «Клаудран») была создана в 2021 г. Она специализируется на разработке решений контейнерной безопасности. Контейнеризация – это способ создания изолированных «пространств» на одном «железе», например, на одном сервере, в которых могут работать различные приложения. Такой принцип, в свою очередь, позволяет сократить инвестиции в «железо» за счет повышения эффективности использования существующих мощностей. Среди клиентов Luntry – крупнейшие российские банки, страховые и ИТ-компании, ритейлеры федерального значения, сообщил представитель компании, не уточнив их названия. В январе 2024 г. Luntry объявила о сотрудничестве с ГК Softline.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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