Голосовой помощник «Алиса» появился в умных колонках JBL

«Яндекс» запустил «Алису» в октябре 2017 г. Она умеет распознавать речь, определять значение запроса и синтезировать голос. Озвучивает «Алису» актриса Татьяна Шитова, которая занимается дублированием Скарлетт Йоханссон в российском прокате.