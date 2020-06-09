Голосовой помощник «Алиса» появился в умных колонках JBL
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» начал работать в умных колонках JBL — стационарной JBL Link Music и портативной JBL Link Portable, говорится в сообщении «Яндекса».
Стоимость стационарной модели колонки составит 8590 руб. Переносная модель — 11 990 руб. Стационарная модель уже поступила в продажу. Переносная пока доступна только для предзаказа.
Помимо колонок JBL, «Алиса» работает с «Яндекс.Станцией», «Яндекс.Драйвом», умными колонками Irbis A, Dexp Smartbox, Elari SmartBeat и другими устройствами.
«Яндекс» запустил «Алису» в октябре 2017 г. Она умеет распознавать речь, определять значение запроса и синтезировать голос. Озвучивает «Алису» актриса Татьяна Шитова, которая занимается дублированием Скарлетт Йоханссон в российском прокате.