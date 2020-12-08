Руководство «Победы» наказали за маневр в поддержку Дзюбы

Росавиация выяснила, что экипаж самовольно отступил от утвержденного плана полета, чтобы провести маневры — якобы для проверки навигационной системы. Неполадок работы системы на самом деле зафиксировано не было, выяснилось позже. На борту судна находились 102 пассажира, никто из них не пострадал. Росавиация посчитала, что рисунок в небе мог быть «заказан» руководством авиакомпании. В компании же настаивали, что решение о проведении маневров принимал сам экипаж — таким образом они решили поддержать капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу. В ноябре футболиста отстранили от участия в нескольких матчах сборной после того, как в сеть попало интимное видео с его участием.