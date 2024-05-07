Владельцы АО «Макфа» предложили выкупить акции своей компании

Владельцы АО «Макфа» предложили выкупить акции своей компанииПередать дело в арбитраж челябинский суд отказался
Ответчики по делу об обращении АО «Макфа» и связанных с ним компаний в доход государства выступили с предложением о заключении мирового соглашения: они хотят выкупить акции своей компании, об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Игорь Трунов. «Мы заявили мировое соглашение, чтобы государство вошло во владение этим предприятием и осуществляло определенный государственный контроль, но за собственниками осталась определенная часть этого предприятия», – сказал Трунов.
Предложение было озвучено в ходе заседания в Центральном районном суде Челябинска, а также доведено до Генпрокуратуры и Росимущества.
Согласно проведенной стороной защиты аналитике концерна, на предприятии задействовано в основном итальянское, швейцарское и немецкое оборудование. По словам Трунова, на некоторые запчасти и комплектующие еще идет гарантийное обслуживание, интернет-обслуживание и возможности дистанционного отключения этого оборудования. В случае перехода компании в руки государства есть риск, считает защита.
Какую позицию по этому предложению выскажет представитель прокуратуры, пока неизвестно («Ведомости» направили запрос в ведомство). Кроме того, владельцы крупнейшего производства макаронных изделий выразили готовность ежегодно перечислять на нужды специальной военной операции 1 млрд руб., добавил адвокат.
Защита также ранее заявила ходатайство о передаче дела по обращению акций «Макфы» в арбитражный суд. По словам адвоката Людмилы Айвар, с ходатайством о передаче дела в арбитраж обратились шесть ответчиков, остальные ответчики по иску обращение поддержали. Суд им отказал, согласившись с мнением прокуратуры.
Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры 29 марта. Ведомство требует обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступают еще 33 юрлица.
Также среди ответчиков 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также члены их семей – Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Следователи пришли к выводу, что Юревич и Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом.
4 апреля адвокат Павел Хлюстов сообщил, что приставы наложили арест на движимое и недвижимое имущество 34 предприятий «Макфы» для обеспечения иска Генпрокуратуры. Их совокупная выручка в иске Генпрокуратуры определена в 46 млрд руб., валовая прибыль – в 13,6 млрд руб.
5 апреля представитель «Макфы» заявил, что предприятие продолжает работать в штатном режиме.
Суд продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры 7 мая.