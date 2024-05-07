Владельцы АО «Макфа» предложили выкупить акции своей компании

Ответчики по делу об обращении АО «Макфа» и связанных с ним компаний в доход государства выступили с предложением о заключении мирового соглашения: они хотят выкупить акции своей компании, об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Игорь Трунов. «Мы заявили мировое соглашение, чтобы государство вошло во владение этим предприятием и осуществляло определенный государственный контроль, но за собственниками осталась определенная часть этого предприятия», – сказал Трунов.